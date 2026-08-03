‘अकड़ू’ गौतम गंभीर या ‘चीकू’ विराट कोहली? आसमान छू रही दोनों की नेटवर्थ, लेकिन कमाई का असली किंग कौन?

Virat Kohli vs Gautam Gambhir Net Worth: विराट कोहली और गौतम गंभीर, ये दो भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हैं. अकड़ू मिजाज वाले गंभीर आज टीम इंडिया की कोचिंग संभाल रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ चीकू निकनेम से फेमस विराट कोहली उनके नेतृत्व में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ये दोनों कई बार मैदान पर लड़ाई करते भी दिखाई दे चुके हैं, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती भी है. हाल में दोनों ही इंग्लैंड सीरीज के दौरान एक साथ दिखाई दिए थे. कई फैंस के मन में यह सवाल रहता है कि दोनों में से सबसे अमीर कौन है और दोनों की कमाई का जरिया क्या क्या है?

सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट की कुल नेटवर्थ करीब 1050 करोड़ से 1115 करोड़ रुपये के बीच है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट के साथ-साथ एडवरटाइजमेंट और बिजनेस से आता है. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेलने के लिए उन्हें हर सीजन 21 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें हर साल 5 करोड़ रुपये की रकम मिलती है.

विराट अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में

मैदान के बाहर भी विराट की कमाई किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है. वह एक एडवरटाइजमेंट के लिए 7.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं और 30 से ज्यादा बड़े भारतीय और विदेशी ब्रांड्स का प्रचार करते हैं. वह भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में भी गिने जाते हैं. विराट की लंदन और भारत में कई प्रॉपर्टी भी हैं.

विराट कोहली से काफी पीछे गौतम गंभीर