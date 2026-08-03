Home > क्रिकेट > ‘अकड़ू’ गौतम गंभीर या ‘चीकू’ विराट कोहली? आसमान छू रही दोनों की नेटवर्थ, लेकिन कमाई का असली किंग कौन?

‘अकड़ू’ गौतम गंभीर या ‘चीकू’ विराट कोहली? आसमान छू रही दोनों की नेटवर्थ, लेकिन कमाई का असली किंग कौन?

Virat kohli vs Gautam gambhir Net worth: विराट कोहली और गौतम गंभीर में कौन ज्यादा अमीर है? यह सवाल आज भी कई क्रिकेट फैंस के मन में उठता है. आइए जानते हैं कि कौन ज्यादा कमाई करता है और दोनों क्रिकेटरों की प्रॉपर्टीज कहां-कहां पर है.

By: Satyam Sengar | Published: August 3, 2026 12:53:57 AM IST

गंभीर या कोहली, कमाई के मामले में कौन आगे?
गंभीर या कोहली, कमाई के मामले में कौन आगे?


Virat Kohli vs Gautam Gambhir Net Worth: विराट कोहली और गौतम गंभीर, ये दो भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हैं. अकड़ू मिजाज वाले गंभीर आज टीम इंडिया की कोचिंग संभाल रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ चीकू निकनेम से फेमस विराट कोहली उनके नेतृत्व में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ये दोनों कई बार मैदान पर लड़ाई करते भी दिखाई दे चुके हैं, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती भी है. हाल में दोनों ही इंग्लैंड सीरीज के दौरान एक साथ दिखाई दिए थे. कई फैंस के मन में यह सवाल रहता है कि दोनों में से सबसे अमीर कौन है और दोनों की कमाई का जरिया क्या क्या है?
 
सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट की कुल नेटवर्थ करीब 1050 करोड़ से 1115 करोड़ रुपये के बीच है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट के साथ-साथ एडवरटाइजमेंट और बिजनेस से आता है. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से खेलने के लिए उन्हें हर सीजन 21 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें हर साल 5 करोड़ रुपये की रकम मिलती है.
 

विराट अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में

मैदान के बाहर भी विराट की कमाई किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है. वह एक एडवरटाइजमेंट के लिए 7.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं और 30 से ज्यादा बड़े भारतीय और विदेशी ब्रांड्स का प्रचार करते हैं. वह भारत के सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में भी गिने जाते हैं. विराट की लंदन और भारत में कई प्रॉपर्टी भी हैं.
 

विराट कोहली से काफी पीछे गौतम गंभीर

अब बात करते हैं गौतम गंभीर की, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गंभीर की नेटवर्थ करीब 250 करोड़ से 265 करोड़ रुपये के बीच है। क्रिकेट और एडवरटाइजमेंट से गौतम गंभीर ने खूब पैसा कमाया है. टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर उन्हें सालाना करीब 12 से 14 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा विदेशी दौरों के दौरान उन्हें यात्रा और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। आईपीएल में भी कोचिंग के पद पर रहते हुए उन्होंने खूब पैसा कमाया. प्रॉपर्टी की बात करें तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में उनका 15 से 20 करोड़ रुपये की कीमत का एक आलीशान घर है। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा में भी प्रॉपर्टी है.

Tags: Gautam Gambhirvirat kohli
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