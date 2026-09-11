Kohli vs Babar Net Worth: किंग कोहली या नकली किंग बाबर? दौलत में कौन आगे, नेटवर्थ में कितना अंतर

Virat Kohli vs Babar Azam Net Worth: क्रिकेट जगत में जब भी किंग की बात होती है, तो भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिया जाता है. पूरी दुनिया में विराट कोहली की चर्चा होती रहती है. वहीं, पाकिस्तानी फैंस भी बाबर आजम को अपना किंग बताने से पीछे नहीं हटते हैं. पाकिस्तान के फैंस हर जगह बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते रहते हैं. क्रिकेट के मैदान पर तो दोनों की बहुत बार तुलना की जाती है, लेकिन जब कमाई की बात आती है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है. विराट कोहली और बाबर आजम दोनों वर्ल्ड क्रिकेट का बड़ा चेहरा हैं, जो हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? उन दोनों की नेटवर्थ में कितना अंतर है?

विराट कोहली की कितनी है नेटवर्थ?

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं. वह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि ओवरऑल दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में भी गिने जाते हैं. विराट कोहली BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और IPL के जरिए हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. इसके अलावा उन्होंने खुद का लाइफस्टाइल ब्रांड One8 भी लॉन्च किया है. साथ ही उन्होंने कई दूसरे बड़े ब्रांड्स में भी इन्वेस्ट किया है. इतना ही नहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए उनकी मोटी कमाई होती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कुल मिलाकर विराट कोहली की अनुमानित नेटवर्थ 1,050 करोड़ 1,200 करोड़ रुपये के आसपास है.

बाबर आजम की नेटवर्थ कितनी?

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम अपने देश के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं. बाबर आजम हर साल सेंट्रल कॉन्टैक्ट के तहत 45-50 लाख रुपये कमाते हैं. इसके अलावा मैच फीस अलग से मिलती है. बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में पेशावर जाल्मी के लिए खेलते हैं, जहां से उनकी मोटी कमाई होती है. इसके अलावा वो दुनिया की अलग-अलग लीगों में भी खेलकर पैसा कमाते हैं. इन सभी के अलावा बाबर आजम ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी अच्छी कमाई करते हैं. कुल मिलाकर बाबर आजम की नेटवर्थ भारतीय रुपये में 55 से 60 करोड़ रुपये के आसपास है. यह राशि पाकिस्तानी रुपये में 1.4 अरब से 1.9 अरब रुपये के बराबर है.

कोहली और बाबर की नेटवर्थ में कितना फर्क?

बाबर आजम और विराट कोहली की नेटवर्थ में जमीन आसमान का अंतर है. जहां एक ओर विराट कोहली की कुल नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये के आसपास है. वहीं, बाबर आजम की नेटवर्थ सिर्फ 55-60 करोड़ रुपये के करीब है. इसका मतलब है कि उन दोनों की नेटवर्थ में करीब 1,100 करोड़ रुपये का अंतर है. हालांकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में यह आंकड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के चलते वैल्यू बदलती रहती है. इससे उनकी नेटवर्थ में बदलाव होते रहते हैं.