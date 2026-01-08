Home > क्रिकेट > Video: विराट कोहली का क्रेज! वडोदरा एयरपोर्ट पर एक झलक पाने के लिए फैन्स हुए बेताब; उमड़ी भारी भीड़

Video: विराट कोहली का क्रेज! वडोदरा एयरपोर्ट पर एक झलक पाने के लिए फैन्स हुए बेताब; उमड़ी भारी भीड़

Virat Kohli Viral Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी, 2026 से होने वाला है. जिसको लेकर जब विराट कोहली वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भीड़ ने उनको घेर लिया. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: January 8, 2026 7:58:01 PM IST

IND vs NZ ODI Series: 11 जनवरी, 2026 से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरूआत होने वाली है ऐसे में विराट कोहली के आने पर वडोदरा एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. भारतीय वनडे क्रिकेटर भारत के कल्चरल हब में पहुंचे हैं और देश भर में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वनडे के बाद विराट कोहली को आने वाली न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है.

आपको बतातें चलें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरूआत वडोदरा से होने वाली है. जिसको लेकर टीम में शामिल खिलाड़ी धीरे-धीरे इंडिया कैंप में शामिल होने के लिए शहर में आ रहे हैं.

भीड़ ने विराट कोहली को घेर लिया (The crowd surrounded Virat Kohli)

वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही विराट कोहली को फैंस की भीड़ ने घेर लिया. जैसे ही वह गेट से बाहर निकले, फैंस ने पूर्व भारतीय कप्तान को देखने के लिए उन्हें घेर लिया. कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद फैंस भारी संख्या में आए और उन्होंने भारतीय क्रिकेटर को घेर लिया. कैमरे विराट की तरफ थे क्योंकि फैंस अपने शहर में आए मशहूर भारतीय क्रिकेटर की तस्वीर लेना चाहते थे. भीड़ में शामिल फैन्स को काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को काफी पसीने बहाने पड़े.

एयरपोर्ट के बाहर उमड़ी भारी भीड़ (A huge crowd gathered outside the airport)

विराट कोहली हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं और उनके आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए और घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टूर्नामेंट में मैच जिताने वाली पारियां खेल रहे हैं. भारतीय बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट में टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ बनकर उभरे हैं। कोहली ने पहले दो SA वनडे में लगातार शतक बनाए और फिर मैच जिताने वाली पारी खेलकर मेन इन ब्लू को सीरीज़ जीतने में मदद की.

घरेलू क्रिकेट में भी चला विराट का बल्ला (Virat’s bat also shone in domestic cricket)

इसके अलावा, घरेलू क्रिकेट में भी विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला. विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी वापसी की और शानदार प्रदर्शन किया. दिल्ली के लिए दो मैचों में पूर्व भारतीय कप्तान ने 208 रन (आंध्र के खिलाफ 131, गुजरात के खिलाफ 77) बनाए और 104 का औसत हासिल किया. विराट कोहली से उम्मीद है कि वह रविवार (11 जनवरी, 2026) को वडोदरा के कोटांबी में BCA स्टेडियम में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहले वनडे मैच में खेलते हुए अपनी फॉर्म जारी रखेंगे.

