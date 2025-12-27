Viral Video: ड्राइवर की चालाकी ने कोहली को भी दिया चकमा! चुपके से ऐसा वीडियो बनाया कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली का एक मज़ेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में, वह टीम बस से उतरते हुए दिख रहे हैं, और ड्राइवर उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है.

बिना की भाव के वीडियो किया शूट

दरअसल शुक्रवार, 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ जीत के बाद का एक वायरल वीडियो में, ड्राइवर अपना फ़ोन सेट करके कोहली और दिल्ली के दूसरे खिलाड़ियों के साथ खुद को रिकॉर्ड करते हुए दिख रहा है. दिलचस्प बात यह है कि ड्राइवर पूरे समय बिना किसी भाव के रहा, उसने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाया.

ड्राइवर ने इशांत शर्मा और सपोर्ट स्टाफ समेत कई दूसरे क्रिकेटरों को भी बस से उतरते हुए रिकॉर्ड किया. यह साफ नहीं है कि पिछले तीन दिनों में कोहली के दो मैचों में से किस मैच से पहले यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था.

कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए घरेलू क्रिकेट में वापसी की है और टूर्नामेंट में अब तक टीम की दो जीत में अहम भूमिका निभाई है. फैंस लंबे समय बाद स्टार बल्लेबाज़ को विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलते हुए देखकर खुश हैं, हालांकि उनके मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी. इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Today’s best video. ❤️😁 A bus driver found the smartest way to record Virat Kohli while he was getting off the team bus, phone steady, body frozen, zero reaction. Man stayed in character for 30 seconds to record Virat 🤣 pic.twitter.com/p8SWUMsP6F — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 26, 2025







दो मैचों में कोहली ने 208 रन बनाए

कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की है. उन्होंने दो मैचों में एक शतक और 77 रनों की पारी खेली. पहले मैच में, उन्होंने आंध्र के खिलाफ 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 101 गेंदों में 131 रन बनाए. फिर गुजरात के खिलाफ खेलते हुए कोहली ने सिर्फ़ 15 पारियों में विजय हज़ारे ट्रॉफी में 1,000 रन पूरे किए और दिल्ली को सात रनों से रोमांचक जीत दिलाई. दो मैचों में कोहली ने 208 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 104 और स्ट्राइक रेट 128.39 है. उन्होंने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में दिल्ली के दोनों मैच खेले.

कोहली अब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो रविवार, 11 जनवरी से शुरू होगी.