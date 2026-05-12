Virat Kohli Test Records: विराट कोहली के वो टेस्ट रिकॉर्ड, जिसे देख सचिन भी रह जाते हैं दंग

Virat Kohli Test Records: विराट कोहली ने पिछले साल 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की ऑफिशियल घोषणा करके सबको चौंका दिया था. उन्होंने T20 फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है, और अभी सिर्फ ODI फॉर्मेट में एक्टिव हैं. आज उनके टेस्ट करियर को अलविदा कहे पूरा एक साल हो चुका है, लेकिन मैदान पर उनका दबदबा, रिकॉर्ड्स और लड़ने का जज्बा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसी मिसाल कायम की जिसे दोहराना तो दूर, देखकर ही नए खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं.

विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड

विराट कोहली ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9230 रन बनाए हैं. उनका बैटिंग एवरेज 46.9 है, और उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन है. कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 30 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी बनाई हैं. उन्होंने कुल 1027 चौके और 30 छक्के लगाए हैं.

कुल मैच: 123

पारियां: 210

रन: 9230

सर्वाधिक पारी: 254 (बनाम साउथ अफ्रीका)

एवरेज: 46.85

स्ट्राइक रेट: 55.57

शतक: 30

अर्धशतक: 31

चौके: 1027

छक्के: 30

विराट कोहली के नाम टेस्ट में दर्ज बड़े रिकॉर्ड

सबसे ज़्यादा जीत

विराट कोहली के नाम भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2014 से 2022 तक 68 टेस्ट में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 40 जीते. वे 17 हारे और 11 ड्रॉ रहे. कोहली के अलावा किसी और भारतीय कप्तान ने 30 टेस्ट भी नहीं जीते हैं. MS धोनी दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 60 में से 27 टेस्ट जीते हैं.

सबसे ज़्यादा सेंचुरी

कोहली ने भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरी बनाई हैं, यह उपलब्धि उन्होंने 20 बार हासिल की है.

सबसे बड़ी इनिंग्स

विराट के नाम भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट में नाबाद 259 रन बनाए थे.

सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स

कोहली के नाम ICC मेन्स टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा हासिल किए गए सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2018 में 937 पॉइंट्स हासिल किए थे. यह रिकॉर्ड अभी भी कायम है.

सबसे ज़्यादा रन

विराट ने भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए. उनके बाद धोनी हैं, जिन्होंने 60 टेस्ट मैचों में 3454 रन बनाए.

सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरी

कोहली टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं. उन्होंने अपने करियर में 7 डबल सेंचुरी लगाई हैं. वह ओवरऑल लिस्ट में जॉइंट तीसरे नंबर पर हैं.

कप्तान के तौर पर डबल सेंचुरी

विराट के नाम एक और हैरान करने वाला रिकॉर्ड है. उन्होंने कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरी लगाई हैं. उन्होंने यह कामयाबी 6 बार हासिल की है.

सबसे ज़्यादा सीरीज़ जीत

कोहली ने कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जीती हैं. उन्होंने ऐसा कुल 9 बार किया है.

ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी का रिकॉर्ड

विराट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर 7 सेंचुरी लगाई हैं.

पहले एशियाई कप्तान

कोहली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान हैं. उन्होंने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में चार मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया.