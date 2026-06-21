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टेस्ट में अपना 10000 पूरा करने के लिए वापसी करेंगे कोहली? विराट ने खुद दिया इसका जवाब; वीडियो वायरल

Virat Kohli: विराट कोहली ने 2024 में T20 इंटरनेशनल से और पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था. वह अब भारत के लिए सिर्फ़ ODI खेलते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 21, 2026 8:45:58 PM IST

क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में करेंगे वापसी?
क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में करेंगे वापसी?


Virat Kohli: विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए एक साल से ज़्यादा हो गया है. उन्होंने पिछले साल 12 मई को अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी. यह फैंस के लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि उन्होंने उस साल की शुरुआत में घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी की थी. कई पुराने खिलाड़ियों का मानना ​​था कि कोहली ने बहुत जल्दी संन्यास ले लिया, जबकि वह 2-3 साल और खेल सकते थे. पिछले कुछ दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे. अब, यह सवाल खुद कोहली से पूछा गया, और उनके जवाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नया शू कलेक्शन लॉन्च

आज (21 जून) द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में One8 का एक इवेंट हुआ, जहाँ विराट कोहली का नया शू कलेक्शन लॉन्च किया गया. इसमें फैंस की भारी भीड़ शामिल हुई. ध्यान देने वाली बात यह है कि कोहली के ब्रांड द्वारा लॉन्च किए गए रेड शूज़ की कीमत ₹9,230 है. यह कीमत यूं ही नहीं चुनी गई थी; यह उतने ही रन थे जितने कोहली ने अपने टेस्ट करियर में बनाए थे. इसी आधार पर कोहली से टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बारे में सवाल किया गया.

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विराट कोहली ने टेस्ट में वापसी के बारे में क्या कहा?

विराट कोहली से पूछा गया, “लाल जूतों की कीमत 9230 है, जो आपके टेस्ट रन हैं. तो, क्या आप जूतों की कीमत बढ़ाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे?” सवाल था, “क्या आप ज़्यादा टेस्ट रन बनाकर कीमत बढ़ाना चाहेंगे?”

विराट कोहली पहले तो हँसे और फिर कहा, “नहीं, नहीं, मैं इसे कम कीमत पर बेच दूँगा. मेरा हो गया.”

कोहली सिर्फ़ ODI फ़ॉर्मेट खेल रहे 

विराट कोहली ने 2024 में T20 इंटरनेशनल से और पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था. वह अब भारत के लिए सिर्फ़ ODI खेलते हैं. चोट के कारण वह अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ODI सीरीज़ नहीं खेल पाए थे, हालाँकि, BCCI ने उन्हें इंग्लैंड दौरे पर तीन मैचों की ODI सीरीज़ के लिए चुना है. BCCI ने साफ़ किया है कि कोहली फ़िटनेस क्लियरेंस के बाद ही खेल पाएँगे.

Tags: virat kohli
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