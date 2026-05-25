IPL 2026: गले लगाया, फिर दाढ़ी पर फेरा हाथ… कोहली ने शुभमन गिल के बियर्ड लुक का उड़ाया मजाक, देखें वीडियो

Virat Kohli-Shubman Gill: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का क्वालीफायर-1 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच 26 मई को खेला जाएगा. धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर दोनों टीमों की भिड़ंत होगी. इस मुकाबले की तैयारी के लिए आरसीबी और गुजरात दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं. इस दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल की मुलाकात हुई, जिनके बीच मस्तीभरा अंदाज देखने को मिला. इस दौरान विराट कोहली काफी चिल मूड में दिखाई दिए. उन्होंने शुभमन गिल (Shubman Gill) का दाढ़ी का भी मजाक उड़ाया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. नीचे देखें वायरल वीडियो…

कोहली ने गिल की दाढ़ी के लिए मजे

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जितेश शर्मा और शुभमन गिल बातचीत कर रहे हैं. इसी दौरान आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) एक काला बैग लिए फ्रेम में एंट्री करते हैं. विराट कोहली को देखकर शुभमन गिल उनकी ओर बढ़ते हैं. गिल और कोहली ने एक-दूसरे को बड़ी खुशी से गले लगाया. इसके बाद कोहली ने शुभमन गिल के साथ मस्ती शुरू कर दी.

कोहली ने गिल की दाढ़ी को छेड़ा और उनके गाल को भी खींचा. कोहली ने गिल से कहा, ‘अबे ये क्या कर लिया.’ फिर वे दोनों बात करते हुए आगे चले जाते हैं. कोहली और गिल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, शुभमन गिल इस सीजन दाढ़ी के साथ नए लुक में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उससे पहले वह दाढ़ी नहीं रखते थे.

How happy Gill looked seeing Virat, and the way Virat pulled Gill’s cheeks, it’s so cute pic.twitter.com/fSv3RMmkDi — nysa (@chalkalaana) May 24, 2026

धर्मशाला में होगी कोहली-गिल की टक्कर

आरसीबी और गुजरात दोनों ही टीमें आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रही हैं. इन दोनों टीमों ने टॉप-2 में अपनी जगह बनाई है, जिसके बाद अब इन दोनों टीमों की भिड़ंत आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में होगी. इस मुकाबले में विराट कोहली और शुभमन गिल आमने-सामने होंगे. एक ओर विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी को फाइनल में ले जाने के लिए जोर लगाएंगे. वहीं, दूसरी तरफ शुभमन गिल अपनी गुजरात टाइटंस को दूसरी ट्ऱॉफी दिलाने के एक और कदम करीब ले जाना चाहेंगे.

गिल और कोहली का कैसा प्रदर्शन?

आईपीएल 2026 में विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं. कोहली ने इस सीजन 14 मैचों में 163.82 के स्ट्राइक रेट से 557 रन बनाए. इसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, शुभमन गिल ने 13 मैचों में 161.67 के स्ट्राइक रेट से 616 रन बनाए हैं. गिल ने इस सीजन अभी तक 6 अर्धशतक लगाए हैं.