ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप… विराट कोहली का विश्व कप को लेकर बड़ा बयान, बोले- सबकुछ झोंक दूंगा

Virat Kohli World Cup 2027: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा बयान दिया है. कोहली ने कहा कि ICC मेंस वर्ल्ड कप 2027 भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप होगा. उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, जिसमें वो मैदान पर अपना सबकुछ झोंक देंगे. 37 साल के कोहली ने कहा कि उनका मकसद भारत के लिए विश्व कप जीतना है, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं. 2027 विश्व कप से पहले कोहली के इस बयान से साफ है कि वह अगले वर्ल्ड कप के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं. यह विश्व कप अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्ब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा.

विश्व कप को लेकर क्या बोले कोहली?

वेस्टइंडीज सीरीज से पहले विराट कोहली ने जियोस्टार से बातचीत करते हुए विश्व कप 2027 को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि ये विश्व कप विदेशी परिस्थितियों में हो रहा है, जिसके लिए काफी मेहनत करनी होगी. उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए उनका आखिरी विश्व कप है, जिसमें वो अपना सबकुछ झोंकने के लिए तैयार हैं. कोहली ने आगे कहा, ’50 ओवर के विश्व कप की इंटेंसिटी किसी भी दूसरे टूर्नामेंट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें टी20 लेवल की इंटेंसिटी वाले करीब 10 मैच होते हैं. हालांकि आप एक दिन में 2.5 टी20 मैच खेल रहे होते हैं. उन्होंने कहा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में 10 मैचों के लिए उस इंटेंसिटी को बनाए रखना एक बड़ी बात है.

विराट कोहली का विश्व कप में प्रदर्शन

विराट कोहली ने भारत के लिए अभी तक भारत के लिए 4 वनडे विश्व कप (2011, 2015, 2019, 2023) खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 37 मैचों में 59.83 की औसत से 1,795 रन हैं. इसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं.

कोहली का वनडे करियर

कोहली के वनडे करियर की बात करें, तो उन्होंने अभी तक भारत के लिए 314 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 302 वनडे पारियों में 58.59 की औसत से 14,941 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 54 शतक और 79 अर्धशतक आए हैं.

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27 सितंबर से खेलेंगे वनडे सीरीज

37 साल के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 27 सितंबर यानी रविवार से एक बार फिर एक्शन में होंगे. वह भारतीय टीम के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेंगे. इस सीरीज में एक बार फिर फैंस की नजरें विराट कोहली पर होंगी, जो लंबे समय बाद भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे.