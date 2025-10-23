Home > खेल > IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल

IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल

India vs Australia 2nd Odi Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज टीम इंडिया हार गई. इन दोनों मैचों में गिल और कोहली का रन नहीं बनाना हार का सबसे बड़ा कारण बना.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 23, 2025 5:54:46 PM IST

India vs Australia 2nd ODI Match Highlights
India vs Australia 2nd ODI Match Highlights

India vs Australia 2nd ODI Match Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा की बदौलत भी टीम इंडिया सीरीज के साथ-साथ इस मैच को हार गई. रोहित शर्मा की जगह पर शुभमन गिल को कप्तानी देना भी जल्दबाजी का फैसला लग रहा है. हालांकि, शुभमन गिल को इतनी जल्दी जज करना भी सही नहीं होगा. अब आते हैं इस मैच की तरफ. ऑस्ट्रेलिया की टीम नए खिलाड़ियों से सजी थी, फिर भारत जैसी टीम को हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कोनोली ने शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 264 रन

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 22 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट खोकर इस मैच को अपने नाम कर लिया. 17 सालों में एडिलेड में भारत पहली बार कोई वनडे हारा है. शुभमन गिल की वनडे कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. गिल कप्तान के तौर पर अपनी पहली सीरीज हार गए. भारतीय गेंदबाज 264 रनों का बचाव करने में नाकाम रहे. रोहित शर्मा (73 रन) और श्रेयस अय्यर (61 रन) के अर्धशतकों को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने नाकाम कर दिया.

ख़राब शुरुआत के बावजूद भी जीता ऑस्ट्रेलिया

You Might Be Interested In

265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही. कप्तान मिशेल मार्श 11 और ट्रैविस हेड 28 रन बनाकर आउट हुए. अनुभवहीन मध्यक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज़ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज मैट शॉर्ट ने मैट रेनशॉ (30 गेंदों पर 30 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को मुश्किल से उबारा.

नए खिलाड़ियों से सजी थी टीम ऑस्ट्रेलिया

हालांकि, मध्यक्रम में एक और मोड़ आया. रेनशॉ के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी भी सिर्फ़ 9 रन बनाकर आउट हो गए. कंगारुओं ने 132 रनों पर चार विकेट खो दिए. ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया वापसी करेगी, लेकिन कूपर कोनोली ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शॉर्ट ने वनडे क्रिकेट में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया. उन्होंने 78 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए. शॉर्ट के आउट होने से भारत की उम्मीदें फिर से जगीं, लेकिन मिशेल ओवेन ने पलटवार किया. ओवेन ने सिर्फ़ 23 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए.

Tags: home-hero-pos-7India vs AustraliaIndia vs Australia 2nd odi matchMohammed SirajSHUBMAN GILLvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

यहां जानिए दिल्ली की टॉप 5 नॉनवेज डिशेस के नाम

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025

स्नोफॉल देखने के लिए भारत की ये 7 जगहें हैं...

October 23, 2025

Jio का धमाकेदार ऑफर! अब 399 रुपये से कम में...

October 23, 2025

ब्रेड या प्याज नहीं, बल्कि अब पनीर से बनाएं क्रिस्पी...

October 23, 2025
IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल
IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल
IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल
IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल