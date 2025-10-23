IND vs AUS: गिल की कप्तानी में पहली सीरीज हारी टीम इंडिया, बैटिंग में लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली हुए फेल

India vs Australia 2nd ODI Match Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर लिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा की बदौलत भी टीम इंडिया सीरीज के साथ-साथ इस मैच को हार गई. रोहित शर्मा की जगह पर शुभमन गिल को कप्तानी देना भी जल्दबाजी का फैसला लग रहा है. हालांकि, शुभमन गिल को इतनी जल्दी जज करना भी सही नहीं होगा. अब आते हैं इस मैच की तरफ. ऑस्ट्रेलिया की टीम नए खिलाड़ियों से सजी थी, फिर भारत जैसी टीम को हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कोनोली ने शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 264 रन

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 22 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट खोकर इस मैच को अपने नाम कर लिया. 17 सालों में एडिलेड में भारत पहली बार कोई वनडे हारा है. शुभमन गिल की वनडे कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. गिल कप्तान के तौर पर अपनी पहली सीरीज हार गए. भारतीय गेंदबाज 264 रनों का बचाव करने में नाकाम रहे. रोहित शर्मा (73 रन) और श्रेयस अय्यर (61 रन) के अर्धशतकों को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने नाकाम कर दिया.

ख़राब शुरुआत के बावजूद भी जीता ऑस्ट्रेलिया

265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही. कप्तान मिशेल मार्श 11 और ट्रैविस हेड 28 रन बनाकर आउट हुए. अनुभवहीन मध्यक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज़ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज मैट शॉर्ट ने मैट रेनशॉ (30 गेंदों पर 30 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को मुश्किल से उबारा.

नए खिलाड़ियों से सजी थी टीम ऑस्ट्रेलिया

हालांकि, मध्यक्रम में एक और मोड़ आया. रेनशॉ के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी भी सिर्फ़ 9 रन बनाकर आउट हो गए. कंगारुओं ने 132 रनों पर चार विकेट खो दिए. ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया वापसी करेगी, लेकिन कूपर कोनोली ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शॉर्ट ने वनडे क्रिकेट में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया. उन्होंने 78 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए. शॉर्ट के आउट होने से भारत की उम्मीदें फिर से जगीं, लेकिन मिशेल ओवेन ने पलटवार किया. ओवेन ने सिर्फ़ 23 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए.