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IND vs WI: विराट-गिल का शतक, सीरीज में टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया

India vs West Indies 1st ODI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. विराट कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली. दोनों के शतकों की मदद से भारत ने 296 रन का लक्ष्य 41.4 ओवर में हासिल कर लिया.

By: Satyam Sengar | Published: September 27, 2026 9:44:39 PM IST

भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया.
भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया.


India vs West Indies 1st ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की. रविवार, 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई. वेस्टइंडीज के 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 41.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 300 रन बना लिए. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

भारत की ओर से शुभमन गिल और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की. रोहित शर्मा के 32 रन बनाकर आउट होने के बाद दोनों ने पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया. गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल था. उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया. हालांकि, वह रॉस्टन चेज की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत जीत के काफी करीब पहुंच चुका था.

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विराट कोहली ने 88 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
विराट कोहली ने इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए. उनकी पारी में 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. कोहली ने शतक पूरा करने के बाद भी अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखा और टीम को जीत तक पहुंचाया. दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ 19 गेंदों पर नाबाद 13 रन बनाकर टिके रहे. भारत ने 50 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

जस्टिन ग्रीव्स का शतक भी नहीं दिला सका जीत
इससे पहले वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए थे. जस्टिन ग्रीव्स ने 108 गेंदों पर 101 रन की शानदार पारी खेली. जॉन कैंपबेल ने 60 गेंदों पर 62 रन बनाए, जबकि अमीर जांगू 43 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाकर लौटे. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 40 रन देकर 4 विकेट लिए. प्रसिद्ध कृष्णा को 2 और नीतीश कुमार रेड्डी को 1 विकेट मिला. भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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