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विराट कोहली की उंगली में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैच के दौरान हुआ स्पॉट, लगातार उठ रहे सवाल, क्या है ये?

Virat Kohli Finger Counter Device: विराट कोहली आईपीएल 2026 के दौरान उंगली में पहने एक डिजिटल काउंटर के साथ नजर आए. यह छोटा डिवाइस मंत्र जाप और ध्यान के दौरान गिनती रखने में मदद करता है. आइए जानते हैं इसकी और भी खासियत.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 12, 2026 9:07:42 PM IST

विराट कोहली की उंगली में दिखा डलेक्ट्रॉनिक डिवाइस.
विराट कोहली की उंगली में दिखा डलेक्ट्रॉनिक डिवाइस.


Virat Kohli Finger Counter Device: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के दौरान विराट कोहली चर्चा में आ गए. वह डगआउट में एक खास डिवाइस के साथ नजर आए, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. मैच के दौरान विराट कोहली को डगआउट में अपनी उंगली में पहने एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते देखा गया. इसके बाद फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर यह डिवाइस क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है.
 
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विराट कोहली इस डिवाइस का बटन दबाते दिखाई दिए. यह एक छोटी डिजिटल गिनती मशीन होती है, जिसे उंगली में अंगूठी की तरह पहना जाता है. हर बार बटन दबाने पर स्क्रीन पर संख्या एक बढ़ जाती है. इस डिवाइस का उपयोग अक्सर मंत्र जाप, ध्यान और पूजा के दौरान गिनती रखने के लिए किया जाता है. प्रेमानंद महाराज ने भी अपने प्रवचनों में इस डिवाइस का उल्लेख किया है और इसे नाम जप के लिए उपयोगी बताया है.

क्या है यह उंगली में पहनने वाला डिजिटल काउंटर?

यह डिवाइस बहुत हल्का और यूज करने में आसान होता है. इसे उंगली में पहनकर केवल एक बटन दबाने से गिनती बढ़ाई जा सकती है. कई लोग इसका उपयोग भगवान के नाम का जाप करते समय करते हैं, ताकि उन्हें यह याद रहे कि उन्होंने कितनी बार मंत्र का उच्चारण किया है. छोटे साइज के बावजूद यह डिवाइस काफी उपयोगी माना जाता है.

कीमत भी है बेहद कम

यह डिजिटल फिंगर काउंटर ऑनलाइन साइट्स और लोकल बाजारों में आसानी से उपलब्ध है. इसकी कीमत लगभग 80 रुपये के आसपास होती है, जबकि कुछ स्थानों पर यह इससे भी कम कीमत में मिल सकता है. हालांकि विराट कोहली द्वारा इस्तेमाल किए गए डिवाइस का सटीक मॉडल नहीं पता है, लेकिन उनके वीडियो के वायरल होने के बाद इस छोटे से डिवाइस के प्रति लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है. आप भी ऐसे डिवाइस को खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-पहले रिटार्यमेंट का फैसला, फिर वापसी का ऐलान; मुंबई इंडियंस की 37 वर्षीय स्टार क्रिकेटर का बड़ा यू-टर्न

Tags: virat kohli
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