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रोहित शर्मा ने नहीं किया था विराट को सपोर्ट? कोहली को याद आया बुरा दिन, बोले- उस समय मेरे साथ सिर्फ….

विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर को अपने कठिन दौर में मेंटल सपोर्ट देने का श्रेय दिया. विराट ने बताया कि उस दौर में काफी टूट से गए थे राहुल-विक्रम ने उन्हें खूब सपोर्ट किया था.

By: Satyam Sengar | Published: May 19, 2026 7:44:52 PM IST

विराट कोहली ने याद किए पुराने दिन.
विराट कोहली ने याद किए पुराने दिन.


विराट कोहली ने पूर्व भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को उस कठिन दौर में समर्थन देने का श्रेय दिया, जब उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद खुद को मेंटलरूप से कमजोर महसूस किया था. बेंगलुरु में आरसीबी इनोवेशन के दौरान कोहली ने कहा कि 2020 से 2022 के बीच उनका टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. इस दौरान वह लंबे समय तक शतक नहीं बना सके, जिससे उन पर मेंटल प्रेशर बढ़ता गया था. उन्होंने सिर्फ राहुल और विक्रम का नाम लिया, जिससे ये समझा जा सकता है कि रोहित शर्मा ने उनका सपोर्ट नहीं किया था.

कोहली ने बताया कि राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर ने उन्हें केवल तकनीकी सलाह ही नहीं दी, बल्कि मेंटलरूप से भी मजबूत बनाए रखा. उन्होंने कहा, “दोनों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैंने अपने करियर में क्या हासिल किया है. उनके सहयोग की वजह से मुझे फिर से क्रिकेट खेलने में खुशी मिलने लगी.” कोहली ने माना कि भारतीय टीम की कप्तानी संभालना आसान नहीं था. उन्होंने कहा कि एक कप्तान को हमेशा टीम के खिलाड़ियों के बारे में सोचना पड़ता है और अपनी भावनाओं को पीछे रखना पड़ता है.

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किसी ने नहीं पूछा मुझसे

उन्होंने बताया कि कई सालों तक किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वह मेंटल रूप से कैसे हैं. हालांकि, कोहली ने इसे शिकायत नहीं बताया और कहा कि अगर मौका मिले तो वह दोबारा भी कप्तानी उसी तरह निभाना चाहेंगे. कोहली ने युवा खिलाड़ियों को मेहनत और धैर्य का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं को पहचानने से पहले हार नहीं माननी चाहिए.

आईपीएल में खेल रहे हैं विराट कोहली

उनके अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी शुरुआत में ही अपने काम का प्रेशर कम करने लगे, तो वह कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा. कोहली का मानना है कि लगातार मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है. बता दें कि विराट कोहली फिलहाल आईपीएल में खेल रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

Tags: virat kohli
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