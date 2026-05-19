रोहित शर्मा ने नहीं किया था विराट को सपोर्ट? कोहली को याद आया बुरा दिन, बोले- उस समय मेरे साथ सिर्फ….

किसी ने नहीं पूछा मुझसे

उन्होंने बताया कि कई सालों तक किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वह मेंटल रूप से कैसे हैं. हालांकि, कोहली ने इसे शिकायत नहीं बताया और कहा कि अगर मौका मिले तो वह दोबारा भी कप्तानी उसी तरह निभाना चाहेंगे. कोहली ने युवा खिलाड़ियों को मेहनत और धैर्य का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं को पहचानने से पहले हार नहीं माननी चाहिए.

आईपीएल में खेल रहे हैं विराट कोहली

उनके अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी शुरुआत में ही अपने काम का प्रेशर कम करने लगे, तो वह कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा. कोहली का मानना है कि लगातार मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है. बता दें कि विराट कोहली फिलहाल आईपीएल में खेल रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.