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IPL खत्म होते ही कोहली फैंस को झटका! अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए विराट, क्या वजह?

Virat Kohli Injury: भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. दरअसल, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. जानें वजह...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 4, 2026 11:28:32 AM IST

विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर.
विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर.


Virat Kohli Injury: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है. भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, जिसके चलते वह वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. विराट कोहली ने आखिरी बाद 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला था. इसके बाद वह 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में मैदान पर उतरने वाले थे. हालांकि अब रिपोर्ट सामने आई है कि वह इंजरी के कारण वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से धर्मशाला में वनडे सीरीज शुरू होगी.

कोहली फैंस का बढ़ा इंतजार

विराट कोहली(Virat Kohli)  ने हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए आईपीएल का खिताब हासिल किया है. फाइनल के मुकाबले में विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 75 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर आरसीबी ने दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की. इसके बाद विराट कोहली के फैंस उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में खेलते देखने के लिए बेकरार थे. अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा थे. हालांकि अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते कोहली इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे.

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विराट कोहली को कब लगी चोट?

विराट कोहली ने अपना आखिरी मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मैच में खेला था. उस मैच में कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को चैंपियन बनाया था. कोहली ने सिक्स लगाकर उस मैच को खत्म किया था. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि आखिर विराट कोहली को चोट कब लगी. दरअसल, आरसीबी की पारी के दौरान विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ी परेशानी हुई थी. मैच के दौरान मैदान पर कोहली को फिजियो से ट्रीटमेंट लेते हुए देखा गया था. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या फाइनल के दौरान ही कोहली को चोट लगी थी.

भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का शेड्यूल

13 जून- पहला वनडे (धर्मशाला)
17 जून- दूसरा वनडे (लखनऊ)
20 जून- तीसरा वनडे (चेन्नई)

भारतीय टीम का वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

Tags: IND vs AFGvirat kohli
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