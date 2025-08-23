Virat Kohli Rohit Sharma Net Worth: करोड़ों को सैलरी, स्पॉन्सरशिप डील्स और… होश उड़ा देगी विराट कोहली और रोहित की नेटवर्थ, जानिए कौन है सबसे ज्यादा अमीर?

Virat Kohli Rohit Sharma Net Worth: विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर एक ही दौर से गुज़रा है। दोनों ने एक साथ टी20 से संन्यास लिया और फिर कुछ ही दिनों में दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोनों ने बीसीसीआई से करोड़ों की सैलरी ली है, कई ब्रांड्स का प्रचार किया है और स्पॉन्सरशिप डील्स से भी करोड़ों कमाए हैं। लेकिन अगर आप उनकी नेटवर्थ में अंतर जानेंगे, तो आप भी चौंक जाएँगे।

विराट और रोहित की नेटवर्थ

सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 214 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने यह कमाई बीसीसीआई, इंडियन प्रीमियर लीग, एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप डील्स के ज़रिए की है। रोहित फिलहाल टीम इंडिया के लिए सिर्फ़ वनडे मैच खेलते हैं और बीसीसीआई उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये सैलरी देता है।

दूसरी ओर, विराट कोहली की कुल संपत्ति 1050 करोड़ रुपये आंकी गई है। विराट अब सिर्फ़ वनडे खेलते हैं, बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के ग्रेड A में होने की वजह से उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है। इसके अलावा, उन्होंने एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप डील्स और व्यावसायिक निवेश के ज़रिए भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है।

विराट-रोहित किन कंपनियों से जुड़े हैं?

रोहित शर्मा एडिडास, सिएट, आईआईएफएल फाइनेंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कई बड़े ब्रांड्स से जुड़े रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, रोहित का निवेश पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है, उन्होंने स्टार्टअप्स और अन्य ब्रांड्स में 89 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

विराट कोहली ने प्यूमा, ऑडी, एमआरएफ, मिंत्रा समेत कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। जहाँ तक निवेश की बात है, विराट कोहली खुद वन8 और रॉगन इन दो कंपनियों के मालिक हैं। इसके अलावा, उन्होंने मिंत्रा, यूनिवर्सल स्पोर्ट्सबिज समेत कई अन्य कंपनियों में भी अच्छा-खासा पैसा लगाया है।

