कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में चयन को लेकर एक बड़ा इशारा किया है. सीरीज़ जीत के बाद गंभीर ने कहा 'वर्ल्ड कप 2 साल दूर है', जानें सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर गंभीर ने और क्या कहा?

By: Shivani Singh | Published: December 7, 2025 12:42:12 PM IST

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में धाकड़ प्रदर्शन कर विराट कोहली ने ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ का खिताब जीता, वहीं रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया। लेकिन क्या यह प्रदर्शन इन दोनों दिग्गजों के लिए 2027 वर्ल्ड कप के दरवाज़े खोलता है?

हेड कोच गौतम गंभीर ने इस जीत के बाद रोहित-कोहली के वर्ल्ड कप में मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया कि वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है और टीम का ध्यान वर्तमान पर है. गंभीर ने कहा कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौके मिलते रहेंगे, यह संकेत देते हुए कि अगले वर्ल्ड कप के लिए किसी की जगह पक्की नहीं है.

उम्मीद है कि वे ऐसा ही करते रहेंगे

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ डिसाइडर में भारत की नौ विकेट की जीत के बाद गंभीर ने कहा, “वे वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में महत्वपूर्ण है. वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं. उम्मीद है कि वे ऐसा ही करते रहेंगे, जो 50 ओवर के फॉर्मेट में महत्वपूर्ण होने वाला है.”

कोहली और रोहित ने इस सीरीज़ में खूब रन बनाए, लेकिन गंभीर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को जहाँ भी संभव होगा, मौके दिए जाएँगे, भले ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वनडे टीम में वापस आ जाएँ.

सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य और युवा प्रतिभाएँ

2027 वर्ल्ड कप के लिहाज़ से कोहली और रोहित की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, गंभीर ने कहा, “सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वनडे वर्ल्ड कप दो साल दूर है। अभी पर ध्यान देना ज़रूरी है, और जो युवा लड़के टीम में आ रहे हैं, वे अपने मौकों का फायदा उठाएँ.”

गंभीर ने युवा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा, गायकवाड़ ने नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए भी शतक बनाया और गंभीर ने उन्हें ‘क्वालिटी प्लेयर’ बताया. उन्होंने कहा, “जब हम प्रेशर में थे, तो उसने उस मौके को दोनों हाथों से भुनाया. उस तरह का 100 बनाना वाकई शानदार था.” गंभीर ने यशस्वी जायसवाल में भी गुणवत्ता देखी, खासकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में, और उम्मीद जताई कि उनका और गायकवाड़ का भविष्य बहुत अच्छा होगा.

टेस्ट और T20I से रिटायर होने के बाद, कोहली और रोहित पर काफी नज़र रखी जा रही थी. डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहे जाने के बावजूद, दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में अपने प्रदर्शन से अपनी बात साबित की. कोहली ने दो शतक और एक अर्धशतक (45 गेंदों पर नाबाद 65 रन) बनाया, जबकि रोहित ने दो फिफ्टी लगाईं.

IND v SA: यशस्वी जायसवाल का बड़ा कारनामा, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बने छठे भारतीय; जानें लिस्ट में किन-किन दिग्गजों का है नाम?

युवाओं को मौका देना क्यों ज़रूरी 

गायकवाड़ (नंबर 4 पर शतक) और जायसवाल (नाबाद पहला शतक) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जनवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अगली सीरीज़ के लिए उनकी जगह पक्की नहीं है, क्योंकि वे शुभमन गिल (कप्तान) और श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान) की जगह खेल रहे थे.

गंभीर ने कहा कि वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौके देना ज़रूरी है: “जहां भी हम उन्हें मौके दे सकते हैं, देने की कोशिश करें, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का एक अच्छा ग्रुप चाहते हैं शायद 20-25 के आसपास… लेकिन एक बार जब आपके कप्तान और उप-कप्तान वापस आ जाएंगे, तो ज़ाहिर है वे आपके शुरुआती खिलाड़ी होंगे. जब भी उन्हें मौका मिले, उन्हें (गायकवाड़ और जायसवाल) तैयार रहना चाहिए.”

आलोचना पर गंभीर का जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, गंभीर ने प्रोटियाज़ के हाथों 0-2 से टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद हुई आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “लोगों ने ऐसी बातें कहीं जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है. एक IPL टीम के मालिक ने भी स्प्लिट कोचिंग के बारे में लिखा. लोगों के लिए अपने दायरे में रहना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम किसी के दायरे में नहीं जाते हैं, तो उन्हें भी हमारे दायरे में आने का कोई हक नहीं है.”

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?

Tags: Gautam Gambhir StatementICC World Cup 2027rohit sharmavirat kohliYashasvi Jaiswal Gaikwad
