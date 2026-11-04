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IND vs NZ: विराट-रोहित-गिल को मिला सरप्राइज! मैच से पहले मिली ‘काली जर्सी’, रग्बी दिग्गज ने किया गिफ्ट

Keven Mealamu Meets Indian Cricketers: भारत-न्यूजीलैंड के पहले वनडे से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल को खास तोहफा मिला. न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मीलामू ने उन्हें खास जर्सी गिफ्ट की. देखें तस्वीरें...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 4, 2026 9:12:11 AM IST

मैच से पहले रोहित, विराट और शुभमन गिल को मिला खास तोहफा.
मैच से पहले रोहित, विराट और शुभमन गिल को मिला खास तोहफा.


Keven Mealamu Meets Indian Cricketers: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर (बुधवार) से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हुई. इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के 3 स्टार खिलाड़ियों को खास सरप्राइज मिला. दरअसल, भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित और कप्तान शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के एक दिग्गज ने काली जर्सियां गिफ्ट कीं. इन जर्सियों पर उन तीनों का नाम लिखा था. हालांकि हैरानी की बात यह है कि ये क्रिकेट की जर्सी नहीं थी.

दरअसल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहला वनडे मैच शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की रग्बी टीम के दिग्गज खिलाड़ी से मुलाकात की. न्यूजीलैंड की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के महान खिलाड़ी केवन मीलामू ने इन तीनों भारतीय खिलाड़ियों को स्पेशल जर्सी गिफ्ट की.

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BCCI ने शेयर की तस्वीरें

न्यूजीलैंड की रग्बी टीम के दिग्गज खिलाड़ी केवन मीलामू ने ऑकलैंड में मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के दिग्गजों से मुलाकात की. BCCI ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी की. बोर्ड ने कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं हैं. BCCI ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘खेल शुरू होने से पहले खास पल. कैप्टन शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रग्बी के दिग्गज केवन मीलामू से मिलें और उन्हें पर्सनलाइज्ड रग्बी जर्सी भी मिलीं.’ देखें तस्वीरें…



ऑकलैंड स्टेडियम भी है खास

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज का पहला वनडे मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क मैदान पर खेला जा रहा है. यह मैदान असल में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है. दरअसल, यह मैदान रग्बी के लिए जाना जाता है. इतना ही नहीं, यहां पर रग्बी के अलावा फुटबॉल भी खेला जाता है. क्रिकेट के लिए इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाता है. इस मैदान की बाउंड्री काफी छोटी है. ICC के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहां की बाउंड्री साइज काफी छोटी है. इसके बावजूद यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले जाते हैं. इस मैदान पर ये नियम लागू होने से पहले ही इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं.

पहले वनडे का क्या हाल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच ऑकलैंड में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.

Tags: ind vs nzrohit sharmaSHUBMAN GILLvirat kohli
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