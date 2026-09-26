विराट-रोहित की मौजूदगी से शुभमन गिल को मिलेगा फायदा, मोर्ने मोर्कल ने बताया ड्रेसिंग रूम का राज

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बताया है कि टीम के ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी कितनी अहम है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए मोर्कल ने कहा कि दोनों दिग्गजों का अनुभव नए कप्तान शुभमन गिल और टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए काफी काम आ सकता है. गिल अब वनडे टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं और टीम मैनेजमेंट उनके साथ सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है.

मोर्कल ने गिल की कप्तानी की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि शुभमन ने अब तक कप्तानी की जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाई है. साथ ही, मोर्कल का मानना है कि सीनियर खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन करके ही टीम में योगदान नहीं देते, बल्कि ड्रेसिंग रूम में उनकी बातचीत और सलाह भी युवा खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने कहा कि टीम के अलग-अलग खिलाड़ी किसी खास सीनियर खिलाड़ी से अपनी बात साझा करने में ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं.

विराट-रोहित से सीखने का मौका

मोर्कल ने कहा कि टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को विराट और रोहित से बातचीत करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है. दोनों ने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है और इस दौरान कई तरह की परिस्थितियों का सामना किया है. ऐसे में उनके अनुभव से युवा खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने का मौका मिल सकता है. मोर्कल के मुताबिक, टीम में इतनी अनुभवी जोड़ी का होना भारत के लिए अच्छी बात है.

टीम मीटिंग में खुलकर होती है बातचीत

मोर्कल ने बताया कि टीम मीटिंग में भी विराट और रोहित को अपनी बातें और अनुभव साझा करने का मौका दिया जाता है. कोचिंग स्टाफ ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछकर सीनियर खिलाड़ियों को चर्चा में शामिल करता है. इससे युवा क्रिकेटरों को यह समझने में मदद मिलती है कि बड़े मुकाबलों और मुश्किल परिस्थितियों से कैसे निपटा जाता है. मोर्कल ने साफ किया कि सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव टीम के भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है.