विराट-रोहित के बाद भारतीय क्रिकेट के वो 4 धुरंधर कौन हैं? जिनके बल्ले से बारिश की तरह बरस रहे रन

Ishan Kishan SMAT-2025 Stats: साल 2025 को खत्म होने में अब बस 4 दिनों का समय बचा है. क्रिकेट के हिसाब से भारतीय क्रिकेट को भारी नुकसान हुआ है. क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले टी 20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया. और फिर उसके बाद अचानक दोनों बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. अब भारतीय क्रिकेट के ये धुरंधर सिर्फ वनडे मैच खेल रहे हैं.

हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद भी होनहार क्रिकेटरों की कमी नहीं हैं. ऐसे में आज हम उन 4 बल्लेबाजों की बात करेंगे जो भविष्य में इन दोनों बल्लेबाजों को पीछे छोड़ सकते हैं. हालांकि इन दो धुरंधरों से किसी नए बल्लेबाजों की तुलना करना सही नहीं है. लेकिन इन 4 बल्लेबाजों ने अपने टैलेंट से सबको प्रभावित किया है. इन बल्लेबाजों में वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का नाम आता हैं.

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लगातार उगल रहा आग (Vaibhav Suryavanshi’s bat is continuously spewing fire)

अगर वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने आईपीएल, लिस्ट ए क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है. इसके अलावा वैभव का बल्ला घरेलू क्रिकेट में भी चस रहा है. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के रूप में आईपीएल में क्रिकेट का नया सितारा चमका सिर्फ 35 गेंद पर शतक लगा दिया. इस पर खेल जगत ने ‘किड वंडर’ नाम दिया. लिस्ट-ए क्रिकेट में वैभव ने अरुणाचल के खिलाफ 36 गेंद में शतक और 59 गेंद में 150 रन बनाए. वैभव दुनिया के सबसे युवा सेंचुरियन बन गए हैं. इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यूथ वनडे और टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया.

टी20 में आग उगल रहा अभिषेक का बल्ला (Abhishek’s bat is on fire in T20 cricket)

24 साल के अभिषेक शर्मा की बात करें तो इन्हें टी20 और वनडे के शानदार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने ट्रेनिंग दी है. अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 200 के स्ट्राइक रेट से 7 पारियों में 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे. अभिषेक शर्मा के ताबड़तोड़ प्रदर्शन से भारत को खिताब जीतने में मदद मिली. उन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी. इस दौरे पर दूसरे ही मैच में शर्मा ने शतक ठोक अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन किया.

ईशान किशन की जबरदस्त वापसी (Ishan Kishan makes a spectacular comeback)

कभी भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा रहने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का सितारा इंटरनेशनल क्रिकेट में बुलंद था. वनडे में शानदार दोहरा शतक लगाने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पा रहा था. हालांकि उनका टीम में लगातार चयन हो रहा था. लेकिन प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पा रहा था. फिर उनके करियर का बुरा दौर तब आया. जब उन्हें बीसीसीआई ने कॉन्ट्रेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया.

कई दिनों तक मानसिक अवसाद में गुजारने के बाद जबरदस्त वापसी की और सैय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी (SMAT-2025) में झारखंड टीम को अपनी कप्तानी में पहली बार सैय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी जिताई. इतना ही नहीं उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 517 रन बनाए. इसके अलावा फाइनल में शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. इसके अलावा, विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही दिन ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया.

टी20 में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे तिलक वर्मा (Tilak Varma is performing brilliantly in T20s)

तिलक वर्मा को अबतक टी20 के साथ-साथ वनडे में भी मौका मिला है. टी20 से विराट कोहली के संन्यास के बाद तिलक वर्मा को लगातार तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. और उन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से खुद को साबित भी किया है. वो लगातार रन बना रहे हैं. टी20 में उनके अब तक 40 मैचों में 1183 रन हैं. जिनमें उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज है.