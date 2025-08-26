Rohit Sharma-Virat Kohli के डूबेंगे करोड़ों रूपये, जानिए क्या है वजह?

Online money Gaming Bill: ऑनलाइन गेमिंग पर भारत सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है। इस कानून के आने के बाद, ड्रीम 11 को भारतीय टीम के प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। अब न तो कंपनी ऑनलाइन मनी गेम्स ला पाएगी और न ही सरकार इन गेम्स के प्रचार की अनुमति देती है।

भारतीय क्रिकेटरों की जर्सी पर ही नहीं, आईपीएल में भी इन गेम्स का प्रचार किया जाता है। वहीं, टीम इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कई अन्य क्रिकेटर इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करते देखे गए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एमएस धोनी और सुरेश रैना भी इन गेम्स का प्रचार कर चुके हैं।

विराट-रोहित को करोड़ों का नुकसान

टीम इंडिया के ज़्यादातर खिलाड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करते रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स से उन्हें करोड़ों रुपये की कमाई होती थी। लेकिन अब सरकार के सख्त कानून लाने के बाद, ये सभी सौदे पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी ड्रीम 11 का प्रचार कर रहे थे। मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल My11 Circle ऐप का प्रचार करते देखे गए। विराट कोहली एमपीएल और एमएस धोनी विंज़ो ऐप से जुड़े थे।

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, कोहली को एमपीएल के ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना 175-200 करोड़ रुपये मिलते थे। इस प्लेटफॉर्म के बंद होने से, विराट को सीधे-सीधे इन करोड़ों रूपये नहीं मिलेंगे। साथ ही रोहित शर्मा को भी ड्रीम 11 50-60 करोड़ रुपये दे रहा था, इस साल यह डील बीच में ही छूट जाने से रोहित को भी ठीकठाक नुकसान होगा। इसी तरह, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी ऑनलाइन मनी गेमिंग के ब्रांड एंडोर्समेंट के ज़रिए कमाई कर रहे थे, इसलिए अब इससे मिलने वाला पैसा पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन भारतीय खिलाड़ी इसके अलावा कई अन्य ब्रांड्स का भी प्रचार करते हैं।

आईपीएल को भी लगा बड़ा झटका

ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगने से आईपीएल को भी नुकसान हुआ है। माय11 सर्कल आईपीएल में एसोसिएट स्पॉन्सर है, जिससे बीसीसीआई को 125 करोड़ रुपये मिलते थे। यह डील पाँच साल के लिए थी, जिसके अभी दो साल ही पूरे हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद को सालाना 10 से 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस नए कानून के आने से अकेले विज्ञापन उद्योग को सालाना लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

