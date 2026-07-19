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IND vs ENG: 400 इंटरनेशनल मैच पूरे… रोहित-विराट ने रच दिया इतिहास, पहले कौन कौन कर चुका ऐसा?

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में बड़ा इतिहास रच दिया. दोनों भारत की पहली जोड़ी बन गए हैं जिसने साथ मिलकर 400 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट में उनकी लंबी साझेदारी और शानदार प्रदर्शन का सबूत है.

By: Satyam Sengar | Published: July 19, 2026 4:03:32 PM IST

रोहित शर्मा और विराट कोहली 400 इंटरनेशनल मैच एक साथ खेलने वाले खिलाड़ी बने.
रोहित शर्मा और विराट कोहली 400 इंटरनेशनल मैच एक साथ खेलने वाले खिलाड़ी बने.


इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के दो सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक और शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दोनों खिलाड़ी अब भारत की पहली ऐसी जोड़ी बन गए हैं, जिसने साथ मिलकर 400 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान हासिल की. पिछले कई सालों से दोनों टीम इंडिया की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत ताकत रहे हैं.

विराट और रोहित ने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं. कई बड़े टूर्नामेंट और अहम मुकाबलों में दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाई. यही वजह है कि आज दोनों खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिना जाता है. 400 मैच साथ खेलना उनकी फिटनेस, निरंतर प्रदर्शन और लंबे करियर का बड़ा सबूत है.

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दुनिया की सबसे सफल जोड़ियों में मिली जगह
हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत की पहली 400 मैच खेलने वाली जोड़ी बन गए हैं, लेकिन दुनिया की सूची में वे पांचवें स्थान पर हैं. इस लिस्ट में श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने साथ मिलकर 550 इंटरनेशनल मैच खेले. दूसरे नंबर पर तिलकरत्ने दिलशान और महेला जयवर्धने (426), तीसरे पर कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान (418), जबकि चौथे स्थान पर सनथ जयसूर्या और मुथैया मुरलीधरन (408) हैं.

भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल
विराट कोहली और रोहित शर्मा का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में उनके लंबे योगदान की कहानी भी बताता है. दोनों खिलाड़ियों ने कई सालों तक टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी से मजबूती दी है. आने वाले समय में भी यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खास पलों में गिना जाएगा और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा.

Tags: home-hero-pos-4india vs englandrohit sharma
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