Rohit-Virat Future: उम्र नहीं, ये 2 चीजें तय करेंगी कोहली-रोहित का भविष्य, 2027 विश्व कप के लिए BCCI ने रखी शर्त!

Virat Kohli Rohit Sharma future: साल 2027 में वनडे विश्व कप खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम अभी से तैयारियों में जुट गई है. ऐसे में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ये दोनों ही खिलाड़ी किसी भी हाल में साउथ अफ्रीका में होने वाले विश्व कप में खेलना चाहते हैं, क्योंकि 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. कोहली और रोहित शर्मा 2027 का विश्व कप जीतकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते हैं.

हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलेक्टर्स रोहित और विराट को विश्व कप के लिए टीम में जगह देंगे या नहीं? इस बीच BCCI ने अपने दिग्गजों के लिए खास प्लान तैयार किया है. रोहित और विराट का भविष्य उनकी बढ़ती उम्र पर नहीं, बल्कि 2 चीजों पर निर्भर करेगा. जानें क्या हैं प्लान…

विश्व कप खेलने के लिए पूरी करनी होगी 2 शर्त!

BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने स्पोर्टस्टार से बात करते हुए साफ किया कि विश्व कप के लिए रोहित-विराट को क्या करना होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में जगह पाने के लिए खिलाड़ी की योग्यता उम्र के बजाय उसकी फिटनेस और प्रदर्शन से तय होनी चाहिए. हालांकि उनका कहना है कि सिलेक्शन से जुड़े मामले उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. मिथुन मन्हास ने कहा कि ये सिलेक्टर्स का काम है. इस मामले में BCCI कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब सिलेक्टर और कोच पर निर्भर करता है.

उन्होंने आगे कहा कि उनके नजरिए से सिलेक्शन का आधार फिटनेस और परफॉर्मेंस होना चाहिए. अगर कोई खिलाड़ी खेलने के लिए फिट है और वह देश के लिए अच्छा खेलकर मैच जिता रहा है, तो सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना चाहिए. इसका साफ मतलब है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली विश्व कप तक खुद को फिट रखते हैं और अपनी फॉर्म को बनाए रखते हैं, तो उन्हें वर्ल्ड कप खेलने से कोई नहीं रोक सकता है.

विश्व कप की टीम को लेकर क्या बोले BCCI अध्यक्ष?

भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को पिछले साल भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया. अगले साल विश्व कप में शुभमन गिल ही भारतीय टीम की कमान संभालेंगे. मिथुन मन्हास ने कहना है कि शुभमन गिल को विश्व कप में अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत होगी. उन्होंने कहा, ‘कोहली, रोहित और हार्दिक पंड्या की मौजूदगी गिल को कप्तानी की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती है. साथ ही जसप्रीत बुमराह बॉलिंग ग्रुप में लीडरशिप संभाल सकते हैं.’

BCCI अध्यक्ष ने आगे कहा, ‘टीम में विराट, हार्दिक पांड्या और रोहित का होना निश्चित रूप से गिल की मदद करेगा. फिर जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं, जो लीड कर सकते हैं, जो बॉलिंग कैप्टन हो सकते हैं. फिर कोई ऐसा होगा, जो फील्डिंग कैप्टन होगा तो यह सब काम के बंटवारे की बात है.’

अगरकर ने युवाओं पर जताया था भरोसा

भारतीय टीम के पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने विश्व कप 2023 के बाद अनुभवी खिलाड़ियों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था. उनकी देखरेख में टेस्ट और टी20 टीमों में कई बदलाव देखे गए. रोहित और कोहली ने दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, जबकि चेतेश्वर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन भी टेस्ट करियर अलविदा कह दिया. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जगह युवा गेंदबाजों पर भरोसा जताया. मोहम्मद शमी 2023 विश्व कप के हीरो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है. अब अजीत अगरकर के जाने के बाद प्रज्ञान ओझा को अंतरिम चीफ सिलेक्टर बनाया गया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विश्व कप की स्क्वाड में मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी होगी या नहीं?