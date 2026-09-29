विराट कोहली ने बताया फेवरेट बैटर का नाम, बोले- ये दोनों छक्के लगाने में माहिर…

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने परफेक्ट वनडे बल्लेबाज को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने अलग-अलग बल्लेबाजों की खासियत को मिलाकर अपना आयडल खिलाड़ी चुना. दिलचस्प बात यह रही कि इस लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा का नाम नहीं आया. एक बातचीत में कोहली से पूछा गया था कि अगर उन्हें अलग-अलग शॉट और बल्लेबाजी की खूबियों के लिए दिग्गज खिलाड़ियों को चुनना हो, तो वह किन्हें चुनेंगे.

विराट कोहली ने सीधे ड्राइव के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना, जबकि कवर ड्राइव के लिए श्रीलंका के कुमार संगकारा को पसंद किया. फ्लिक शॉट के लिए उन्होंने राहुल द्रविड़ और कट शॉट के लिए वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया. वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को स्वीप शॉट के लिए चुना. छक्के लगाने की क्षमता के लिए कोहली ने अपने पूर्व आरसीबी साथी क्रिस गेल को चुना. रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए उन्होंने एबी डिविलियर्स को अपनी पसंद बनाया.

धोनी को लेकर कोहली ने कही खास बात

कोहली की इस पसंद में एमएस धोनी और रोहित शर्मा का नाम नहीं था. हालांकि, दोनों के साथ उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां और साझेदारियां खेली हैं. धोनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोहली ने कहा; “मेरे लिए सचिन पाजी हमेशा सचिन पाजी रहेंगे. एमएस धोनी हमेशा एमएस धोनी रहेंगे, क्योंकि वह मेरे पहले कप्तान थे. मेरे अंदर ये चीजें कभी नहीं बदल सकतीं.”

15 हजार वनडे रन के क्लब में पहुंचे कोहली

इस बीच विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 15,000 वनडे रन पूरे किए. इसके बाद वह भारत की जमीन पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. हालांकि, कोहली अब भी अपनी उपलब्धियों को लेकर रुकने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने कहा; “मैंने खुद को कभी ऐसा खिलाड़ी नहीं माना जिसने सब कुछ हासिल कर लिया है. आप कभी ऐसी जगह नहीं पहुंचते जहां कहें कि बस, मैंने सब कर लिया.”