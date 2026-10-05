57 के स्ट्राइक रेट वाला कोहली की लेगा जगह? पूर्व दिग्गज ने बताया परफेक्ट रिप्लेसमेंट, खेल चुका इतने वनडे

Virat Kohli Replacement: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं. विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि वह 2027 में भारत के लिए अपना आखिरी विश्व कप खेलेंगे. उनके संन्यास के बाद भारतीय वनडे टीम में नंबर-3 की जगह खाली हो जाएगी. पिछले करीब 15 सालों से विराट कोहली वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए नंबर-3 की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह नंबर-3 के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं.

अब सवाल है कि जब विराट कोहली वनडे से भी संन्यास ले लेंगे, तो उनकी जगह कौन लेगा? इस बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने उस खिलाड़ी का नाम लिया है, जो विराट कोहली की जगह ले सकता है. वसीम जाफर ने बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को विराट कोहली का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बताया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की.

तिलक वर्मा की तारीफ में पढ़े कसीदे

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा कि तिलक वर्मा के पास अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी करने की काबिलियत है. तिलक पहले ही भारत के लिए वनडे में नंबर-3, नंबर-4 और नंबर-5 पर खेल चुके हैं. इसके अलावा वह टी20 क्रिकेट में भी अलग-अलग बैटिंग पोजीशन पर खेल चुके हैं. वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, ‘उनकी अलग-अलग पोजीशन पर खेलने की क्वालिटी देखकर बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने पहले नंबर 3 पर शतक लगाया था, और अब उन्होंने नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन के हिसाब से खुद को काफी अच्छे से ढाल लिया है. यह एक शानदार खूबी है.’ वसीम जाफर ने तिलक वर्मा के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड और दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का भी जिक्र किया.

‘तीनों फॉर्मेट में फिट हैं तिलक वर्मा’

वसीम जाफर का कहना है कि जब विराट और रोहित चले जाएंगे, तो कोई दूसरा खिलाड़ी उनकी जगह लेगा. जहां एक ओर उन्होंने तिलक वर्मा को विराट कोहली का रिप्लेसमेंट बताया, तो दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट बताया. उन्होंने कि रोहित शर्मा टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज हैं. यशस्वी जाहिर तौर पर उनकी जगह लेंगे. उन्होंने कहा कि विराट की जगह कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज (तिलक वर्मा) आएगा. वसीम जाफर ने कहा कि उनमें वह काबिलियत है. हमने देखा कि उन्होंने दलीप ट्रॉफी में किस तरह रन बनाए. उनका फर्स्ट-क्लास औसत लगभग 55 है. इसलिए, वह तीनों फॉर्मेट में आसानी से फिट हो सकते हैं.

तिलक वर्मा का वनडे करियर

बता दें कि बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भारत के लिए 5 वनडे मैच खेले हैं. इसमें तिलक वर्मा के बल्ले से 4 पारियों में 22.67 के औसत से सिर्फ 68 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं, उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 57.1 का रहा है. उन्होंने 2 बार नंबर 3 पर और 1 बार नंबर 4 और 1 बार नंबर 5 पर बल्लेबाजी की है. तिलक वर्मा ने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. फिलहाल वो भारत की टी20 टीम के उप-कप्तान हैं.