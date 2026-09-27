54 रन, 19 नवंबर का रात… 2023 विश्व कप की हार नहीं भूले विराट कोहली, बोले- अगर 140-150 बना लेता तो…

Virat Kohli 19 November 2023: भारतीय टीम रविवार (27 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने के लिए उतरेगी. भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड दौरे के बाद कोहली एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे. इस घरेलू सीरीज से पहले विराट कोहली ने अपने करियर के भविष्य को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि 2027 का विश्व कप भारत के लिए उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा. उन्होंने कहा कि 2027 विश्व कप में ट्रॉफी जीतने के लिए वह अपना सबकुछ झोंक देंगे. इस दौरान कोहली ने 2023 विश्व कप फाइनल की हार पर भी बात की. कोहली ने बताया कि उन्हें 2023 विश्व कप के फाइनल में मिली हार से उबरने में कई दिन लग गए थे.

19 नवंबर का जख्म अभी भी ताजा!

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले विराट कोहली ने जियोस्टार से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि IPL 2025 जीतने से पहले उन्हें IPL 2016 फाइनल की तस्वीरें सामने आती थी. वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के बारे में भी ऐसा ही महसूस होता है. कोहली ने आगे कहा, ‘मैं 54 रन पर खेल रहा था और एक बड़ा शतक बना सकता था. अगर मैं 140-150 रन बना लेता, तो हम मैच जीतने के लिए अच्छी स्थिति में होते, लेकिन जैसे मैं आउट हुआ, इससे उबरने में काफी दिन लगे और आप हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं.’

विराट कोहली को लगा सदमा?

विराट कोहली ने आगे कहा, ‘वह पूरा वर्ल्ड कप शानदार था, माहौल बहुत बढ़िया था. टीम में आपसी तालमेल साफ दिखता था; सब एक-दूसरे के लिए खेलकर खुश थे. हार्दिक जैसे खिलाड़ी के जल्दी आउट हो जाने के बाद भी, हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि आगे क्या होगा. हालांकि टीम में उनके योगदान को देखते हुए यह एक बड़ा नुकसान था, लेकिन शमी आए और आप जानते ही हैं कि वह क्या कर सकते हैं. इसलिए, सबको लग रहा था कि यह वर्ल्ड कप हमारा ही है. एक अलग ही ऊर्जा थी, और जब खेल का पासा ऐसे पलटता है, तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है.’

‘मैं खुद को बेहतरीन नहीं मानता’

मौजूदा समय में विराट कोहली को मॉडर्न क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है. हालांकि विराट कोहली खुद को सबसे बेहतरीन बल्लेबाज नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं खुद को अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं मानता. खेल के अलग-अलग दौर में अलग-अलग खिलाड़ी हुए हैं और उन्होंने कमाल के काम किए हैं, भले ही उनके आंकड़े उतने प्रभावशाली न हों, या कुछ खिलाड़ियों के आंकड़े मुझसे कहीं बेहतर हों. लेकिन मुझे लगता है कि इन सबके अलावा, आखिर में हर किसी का मकसद यही होता है कि खेल पर अपनी छाप छोड़े. आखिर में मुख्य मकसद हमेशा यही रहा है कि टीम को बेहतर बनाने में योगदान दिया जाए और टीम को मनचाहे नतीजे तक पहुंचाया जाए.’

कोहली का वनडे करियर

विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. फिलहाल वो सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं. उन्होंने भारत के लिए 302 पारियों में 58.59 की औसत से 14,941 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 54 शतक और 79 अर्धशतक आए हैं.