Home > क्रिकेट > साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त

साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त

Virat Kohli: साल 2025 विराट कोहली के लिए काफी  कुछ हुआ है. उन्होंने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे. लेकिन उनके करियर पर भी कई सवाल उठे है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 5, 2026 6:27:13 PM IST

Virat kohli
Virat kohli


Virat Kohli: साल 2025 विराट कोहली के लिए काफी  कुछ हुआ है. उन्होंने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे. लेकिन उनके करियर पर भी कई सवाल उठे है. कई रिपोर्ट्स तो यहां तक ​​सामने आईं कि उनका करियर खत्म होने वाला है. हालांकि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन उन्होंने वनडे खेलना जारी रखा है. 2026 में कोहली तीन बड़े कारनामे हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे.

You Might Be Interested In

वनडे क्रिकेट के अलावा कोहली IPL में भी खेलते है. पिछले साल उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहली बार IPL का खिताब जीता था. इस साल उनका ध्यान अपने खिताब को बचाने पर होगा. हम आपको उन तीन बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे है. जिन्हें कोहली हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे और जिनके पूरे होने की संभावना है.

कोहली के निशाने पर 3 रिकॉर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, कहा- जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक

9000 IPL रन

कोहली चाहेंगे कि उनकी टीम IPL का खिताब बचाए. उनका बैटिंग परफॉर्मेंस इसमें अहम होगा. इस सीजन में कोहली IPL में एक और मील का पत्थर हासिल कर सकते है. वह लीग में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते है. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कोहली को 339 और रनों की जरूरत है. फिलहाल उनके 259 पारियों में 8661 रन है. वह पहले से ही IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर है.

You Might Be Interested In

15,000 वनडे रनों पर नजर

विराट कोहली जिन्होंने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है. अब वह सिर्फ़ वनडे क्रिकेट खेलते है. इस फॉर्मेट में कोहली 15,000 रन पूरे करने के करीब है. अगर वह ऐसा कर लेते है, तो वह दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज होंगे जो इस मुकाम तक पहुंचेंगे. सचिन तेंदुलकर पहले है. कोहली के पास फिलहाल 14,557 रन हैं और 15,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 443 और रनों की जरूरत है.

अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू संगठनों की इस मांग वाली याचिका को कर दिया खारिज, जानें- पूरा मामला

दूसरे नंबर पर नजर

कोहली इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते है. वह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले ही मैच में यह कारनामा कर सकते है. कोहली ने तीनों फॉर्मेट में कुल 27,975 रन बनाए है. अगर कोहली 42 रन और बनाते हैं, तो वह कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएंगे. जिनके 28,016 रन है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त
साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त
साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त
साल 2026 में Virat Kohli के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड, यहां जानें- कौन-कौन सा कीर्तिमान होगा ध्वस्त