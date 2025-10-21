Virat Kohli Adelaide Oval Record: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम में कैसा रहा है विराट कोहली का रिकॉर्ड ?

Virat Kohli ODI Record Adelaide Oval: विराट कोहली के लिए 50 ओवरों के फॉर्मेट में एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) पहले ही एक जादुई मैदान बन चुका है. उन्होंने इस मैदान पर 4 वनडे मैच खेले हैं और 61.0 की औसत से 244 रन बनाए हैं. यह औसत 200 साल का है और उनका अधिकतम स्कोर 107 रन रहा है. एडिलेड में दूसरा मैच उन्हें वापसी का एक बेहतरीन मौका देगा, क्योंकि पर्थ में पहले वनडे मैच में वह जीरो पर आउट नहीं हुए थे और इस मैदान पर उनका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है.

एडिलेड ओवल में विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड

कोहली ने एडिलेड में शानदार प्रदर्शन किया है क्योंकि पिच की परिस्थितियों के प्रति उनका लचीलापन, उछाल, तेज़ आउटफ़ील्ड और स्थिर गति उनकी ज़बरदस्त टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले की खासियत है. इस मैदान की प्रकृति उनकी खूबियों के अनुकूल प्रतीत होती है और वह ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे बल्लेबाज़ के रूप में दौरा करना अन्यथा एक कठिन जगह माना जाता है.

यह बताना अहम है कि उनके पूरे करियर में, जो दो शताब्दियों से भी ज़्यादा समय तक चला, उनमें से एक मैच उन्होंने ख़ुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ खेला था, जिससे सबसे कठिन परिस्थितियों में और शीर्ष स्तर के विरोधियों के ख़िलाफ़ भी प्रदर्शन करने की उनकी अद्भुत क्षमता उजागर होती है.

कोहली पर काफ़ी दबाव है, क्योंकि भारत को Adelaide Oval में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरा वनडे खेलना है, जहां न केवल Perth के प्रदर्शन से उबरना होगा, बल्कि उन्हें एक बार फिर यह भी दिखाना होगा कि वे इस मैदान के बादशाह हैं और साथ ही, बल्लेबाज़ी लाइन को भी मज़बूती देनी होगी.

विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़

भारत में सीरीज़ की कमज़ोर शुरुआत और वनडे फॉर्म में लंबे समय के बाद कोहली की वापसी के बाद, यह मैच एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है. अगर उन्हें मौका मिलता है, तो यह भारत के पक्ष में रुख़ मोड़ सकता है और टीम का मनोबल बढ़ा सकता है. अगर वह असफल होते हैं, तो एडिलेड में उनके पिछले प्रदर्शन और उनके वर्तमान प्रदर्शन के बीच के अंतर की जांच की जाएगी.

एडिलेड ओवल में विराट कोहली का पिछला प्रदर्शन, 244 रन, 61 की औसत और 2 शतक, सीरीज़ के दूसरे वनडे से पहले उनके शानदार प्रदर्शन की संभावना को दर्शाता है. भारत चाहेगा कि वह इस मैदान पर अपनी सहजता का इस्तेमाल करें और पर्थ में मिली हार को अपनी बात पर खरा उतारें.

