Home > खेल > Video: तिलक, शॉल और फूलों की माला… केरल पहुंचते की विराट कोहली का भव्य स्वागत, 27 सितंबर से मचाएंगे धमाल

Video: तिलक, शॉल और फूलों की माला… केरल पहुंचते की विराट कोहली का भव्य स्वागत, 27 सितंबर से मचाएंगे धमाल

Virat Kohli Kerala Welcome: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केरल पहुंच गए हैं, जहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ. उनके स्वागत की वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 24, 2026 12:17:23 PM IST

केरल में विराट कोहली का भव्य स्वागत.
केरल में विराट कोहली का भव्य स्वागत.


Virat Kohli Kerala Welcome: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर यानी रविवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इसकी तैयारियों के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी केरल पहुंच रहे हैं. भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलने के लिए लंदन से भारत आ गए हैं. वह 23 सितंबर (बुधवार) को केरल पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर ही विराट कोहली का ग्रैंड वेलकम के साथ भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत किया गया. वैसे तो केरल में भारत के सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया, लेकिन विराट कोहली ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

कैसे हुआ कोहली का वेलकम?

विराट कोहली (Virat Kohli) न्यू हेटर स्टाइल और बैगी जैकेट-पैंट पहने हुए नजर आए. साथ ही उन्होंने पैरों में व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे, जो उन पर खूब जंच रहे थे. जैसे ही वो टीम होटल में पहुंचे, तो स्टाफ ने भारतीय परंपरा के साथ उनका स्वागत किया. होटल स्टाफ ने पहले विराट कोहली का टीका लगाया और फिर सुनहरी जरी वाला सफेद दुपट्टा ओढ़ाया. इसके बाद उनके गले में फूलों की पतली माला डाली. कोहली के इस जोरदार स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशियल ‘एक्स’ हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है. देखें वीडियो…

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भारत-वेस्टइंडीज का शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इसके बाद 30 सितंबर को गुवाहाटी में दूसरा वनडे खेला जाएगा. फिर 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. इसके बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. हालांकि विराट कोहली सिर्फ वनडे सीरीज में खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है. अब वे भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. वह आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलते नजर आए थे.

Tags: ind vs wivirat kohli
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