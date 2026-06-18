क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर उठे सवाल, लेकिन विराट कोहली की बात आई याद, जब कहा था- उसमें…

रोनाल्डो में अभी भी काबिलियत

भले ही रोनाल्डो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस वाले पुराने दौर जैसे तेज नहीं रहे, लेकिन उनका प्रदर्शन आज भी शानदार है. उन्होंने अल नासर के लिए 2025-26 सीजन में 30 मैचों में 28 गोल किए, जो दिखाता है कि उनमें अभी भी गोल करने की काबिलियत मौजूद है.

आलोचना के बीच वापसी पर नजर

रोनाल्डो के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती पुर्तगाल टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाने की है. आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने फुटबॉल की दुनिया में इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, उसकी पूरी विरासत को एक खराब मैच से नहीं आंका जा सकता. जिस तरह विराट कोहली ने अपने करियर में आलोचनाओं का सामना करके शानदार वापसी की है, उसी तरह रोनाल्डो भी कई बार लोगों को गलत साबित कर चुके हैं. अब फुटबॉल फैंस को उम्मीद है कि वर्ल्ड कप 2026 के आगे के मैचों में रोनाल्डो एक बार फिर अपने अंदाज में प्रदर्शन करके सभी को जवाब देंगे.