क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर उठे सवाल, लेकिन विराट कोहली की बात आई याद, जब कहा था- उसमें…

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फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में पुर्तगाल का मुकाबला डीआर कांगो से हुआ, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मैच में 41 साल के रोनाल्डो मैदान पर उतरे, लेकिन वह अपने पुराने अंदाज में नजर नहीं आए. इसके बाद कई फैंस और फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या रोनाल्डो अभी भी टीम को लीड कर सकते हैं.
लेकिन रोनाल्डो के लिए यह कोई नई बात नहीं है. उनके करियर में कई बार लोगों ने कहा कि अब उनका समय खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने हर बार अपने खेल से जवाब दिया है. कुछ साल पहले जब रोनाल्डो ने पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए थे, तब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने उनकी जमकर तारीफ की थी. विराट कोहली ने कहा था कि रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत और जीतने की भूख है. कोहली का मानना है कि रोनाल्डो हर मैच में खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और यही चीज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.
रोनाल्डो में अभी भी काबिलियत
भले ही रोनाल्डो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस वाले पुराने दौर जैसे तेज नहीं रहे, लेकिन उनका प्रदर्शन आज भी शानदार है. उन्होंने अल नासर के लिए 2025-26 सीजन में 30 मैचों में 28 गोल किए, जो दिखाता है कि उनमें अभी भी गोल करने की काबिलियत मौजूद है.
आलोचना के बीच वापसी पर नजर
रोनाल्डो के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती पुर्तगाल टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाने की है. आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने फुटबॉल की दुनिया में इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, उसकी पूरी विरासत को एक खराब मैच से नहीं आंका जा सकता. जिस तरह विराट कोहली ने अपने करियर में आलोचनाओं का सामना करके शानदार वापसी की है, उसी तरह रोनाल्डो भी कई बार लोगों को गलत साबित कर चुके हैं. अब फुटबॉल फैंस को उम्मीद है कि वर्ल्ड कप 2026 के आगे के मैचों में रोनाल्डो एक बार फिर अपने अंदाज में प्रदर्शन करके सभी को जवाब देंगे.