Video: जीत के जश्न में डूबे विराट कोहली! डांस के लिए खींचा अनुष्का शर्मा का हाथ, शर्म से लाल हुईं एक्ट्रेस

Virat Kohli Dance Video: गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल के मैच में विराट कोहली ने 75 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी को दूसरी बार आईपीएल का खिताब जिताया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद विराट कोहली ने जमकर जश्न मनाया. मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहले मैदान पर खिलाड़ियों के साथ खूब सेलिब्रेशन किया. इसके बाद जब वह टीम होटल लौटे, तो जमकर डांस किया.

आरसीबी ने इसका सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ खुशी से झूम रहे हैं. इस दौरान विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को भी डांस करने के लिए बुलाया. कोहली का यह मस्तीभरा अंदाज देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी शर्मा गईं और मुस्कुराने लगीं.

कोहली ने बच्चों की तरह लगाए ठुमके

विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को डांस फ्लोर पर बुलाया. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने थोड़ा डांस किया, लेकिन फिर वह पीछे हट गईं और कोहली की वीडियो बनाने लगीं. विराट कोहली अपने मस्तीभरे अंदाज में डांस करते रहे. आईपीएल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली किसी बच्चे की तरह डांस करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का यह रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में विराट कोहली के अलावा आरसीबी के बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक भी डांस करते दिखाई दिए. देखें वीडियो…

𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶’𝘀 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗹𝗼𝗼𝗿 😉 Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1. ❤️ pic.twitter.com/7Qmxxv6QtG — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2026







आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से हराया

IPL 2026 के फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया. इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए. गुजरात की ओर से वाशिंग्टन सुंदर ने 50 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए. इसके चलते गुजरात ने आरसीबी को सिर्फ 156 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी आरसीबी ने 18 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने 42 गेंदों पर 75 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 32 रन और टिम डेविड ने 24 रनों की पारी खेली. इसके दम पर आरसीबी ने 12 गेंद बाकी रहते समय ही 5 विकेट से फाइनल जीत लिया.