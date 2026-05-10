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हवा में उड़कर राज बावा ने लपका ‘विराट’ कैच: खाली हाथ लगातार दुसरी बार लौटे किंग कोहली, देखते रह गए फैंस

विराट कोहली के फैंस के लिए रायपुर से आई यह खबर किसी झटके से कम नहीं है. क्या किंग कोहली की पुरानी यादें ताजा हो रही हैं? राज बावा के उस हैरतअंगेज कैच ने मैच पलट दिया. पूरी कहानी यहां पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 10, 2026 11:14:26 PM IST

हवा में उड़कर राज बावा ने लपका ‘विराट’ कैच: खाली हाथ लगातार दुसरी बार लौटे किंग कोहली, देखते रह गए फैंस


Virat Kohli: रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए. IPL 2026 के 54वें मैच में, मुंबई इंडियंस के खिलाफ दीपक चाहर ने विराट कोहली को ‘डक’ पर आउट कर दिया. 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए, RCB की ओर से विराट कोहली और जैकब बेथेल मैदान पर उतरे. मुंबई के लिए पहला ओवर दीपक चाहर ने डाला.

राज बावा ने लपका कैच

जैकब ने पहली दो गेंदों पर दो चौके जड़े और तीसरी गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दी. चौथी गेंद पर विराट कोहली ने राज बावा को कैच थमा दिया. कोहली ने मिड-ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद कोहली की उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा उछली, बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और राज बावा की तरफ हवा में चली गई. उन्होंने आगे की ओर डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपका और कोहली को आउट कर दिया. इसके बाद मुंबई के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे.

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दूसरी बार ‘डक’ पर आउट

IPL 2026 में कोहली लगातार दूसरी बार ‘डक’ पर आउट हुए हैं. इससे पहले, गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी कोहली कोई रन नहीं बना पाए थे. उस मैच में कोहली ने सिर्फ दो गेंदों का सामना किया था; प्रिंस यादव ने उन्हें बोल्ड करके आउट किया था. यह उनके करियर में दूसरी बार हुआ है जब विराट कोहली IPL की लगातार दो पारियों में शून्य के स्कोर पर आउट हुए हैं. इससे पहले ऐसा 2022 सीज़न में हुआ था, जब वे LSG और SRH के खिलाफ मैचों में शून्य पर आउट हुए थे.

IPL में विराट कोहली को शून्य पर आउट करने वाले गेंदबाज़

2008: आशीष नेहरा (MI)
2014: ज़हीर खान (MI)
2014: भुवनेश्वर कुमार (SRH)
2014: संदीप शर्मा (PBKS)
2016: धवल कुलकर्णी (GL)
2017: नाथन कूल्टर-नाइल (KKR)
2022: दुष्मंथा चमीरा (LSG)
2022: मार्को जानसेन (SRH)
2022: जगदीश सुचित (SRH)
2023: ट्रेंट बोल्ट (RR)
2026: प्रिंस यादव (LSG)
2026: दीपक चाहर (MI)

Tags: home-hero-pos-7IPL 2026
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