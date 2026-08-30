‘किंग’ कोहली ने बनवाया नया टैटू! रहस्यमयी डिजाइन ने खींचा फैंस का ध्यान, क्या है इसका मतलब?

Virat Kohli New Tattoo: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अक्सर अपने टैटू और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर विराट कोहली अपने नए टैटू को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो टैटू स्टूडियो (एलियंस टैटू) में बैठे हैं. वहां पर एक आर्टिस्ट कोहली की बांह पर टैटू बनाता दिखाई दे रहा है. एक दूसरी तस्वीर में कोहली का टैटू साफ दिखाई दे रहा है. अब फैंस इस टैटू को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. कोहली के नए टैटू को फैंस अलग-अलग चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसा है कोहली का नया टैटू और उसका क्या मतलब है?

कैसा दिखता है कोहली का नया टैटू?

कोहली के नए एक गोलाकार, लहरनुमा डिजाइन है, जिसमें कई घुमावदार रेखाएं एक सेंटर प्वाइंट के चारों ओर घूमती दिखाई दे ही हैं. यह पैटर्न एक घूमती लहर या भंवर का आभास होता है. बताया जा रहा है कि कोहली ने यह टैटू अपनी बांह पर बनवाया है, जो उनके पहले से मौजूद टैटू के साथ बना हुआ है. हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. वायरल तस्वीरों में विराट कोहली आराम से कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक आर्टिस्ट उनकी बांह पर टैटू बनाता दिख रहा है. टैटू आर्टिस्ट मशीन की मदद से डिजाइन में बारीकियां जोड़ रहा है. इस दौरान कोहली मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखें तस्वीरें…













कब मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली?

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आखिरी बार इंग्लैंड दौरे पर नजर आए थे, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में कोहली के बल्ले से 3 पारियों में 144 रन आए थे, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे. अब फैंस फिर से कोहली के मैदान पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि विराट कोहली अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे. वेस्टइंडीज की टीम अगले महीने भारत का दौरा करेगी, जिसमें 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलते नजर आएंगे.