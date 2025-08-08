Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब

Virat Kohli New Look: टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन उनकी हालिया तस्वीर में उनका नया लुक, जिसमें सफेद दाढ़ी साफ नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। काली टोपी और स्वेटशर्ट पहने विराट की यह तस्वीर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

संन्यास की अफवाहों पर विराट का चुटीला जवाब

लंदन में युवराज सिंह के चैरिटी कार्यक्रम में विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी रंगने का खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में अपनी दाढ़ी रंगी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “जब आप हर चार दिन में अपनी दाढ़ी रंगते हैं, तो समझ जाइए आराम का समय आ गया है।” इससे साफ हुआ कि उनकी संन्यास की खबरें केवल अफवाहें हैं।

क्रिकेट से विराट का संन्यास और भविष्य की योजनाएं

पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट दोनों से संन्यास ले लिया था। खासकर खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। फिलहाल वे वनडे क्रिकेट में ही सक्रिय हैं और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले मैचों में वापसी कर सकते हैं।

फैंस को विराट की वापसी का इंतजार

विराट कोहली के नए लुक ने उनकी फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। सभी उनके अगले कदमों पर नजर रखे हुए हैं। यह नया रूप एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के प्रति विराट का जुनून अभी भी बरकरार है।