Home > खेल > Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब

Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब

Virat Kohli New Look: विराट कोहली का नया सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी वाला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संन्यास की अफवाहों पर विराट ने मज़ाकिया जवाब दिया। जानें उनकी क्रिकेट से जुड़ी हालिया खबरें और भविष्य की योजनाएं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 8, 2025 18:41:17 IST

Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब

Virat Kohli New Look: टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन उनकी हालिया तस्वीर में उनका नया लुक, जिसमें सफेद दाढ़ी साफ नजर आ रही है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। काली टोपी और स्वेटशर्ट पहने विराट की यह तस्वीर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

संन्यास की अफवाहों पर विराट का चुटीला जवाब

लंदन में युवराज सिंह के चैरिटी कार्यक्रम में विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी रंगने का खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में अपनी दाढ़ी रंगी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “जब आप हर चार दिन में अपनी दाढ़ी रंगते हैं, तो समझ जाइए आराम का समय आ गया है।” इससे साफ हुआ कि उनकी संन्यास की खबरें केवल अफवाहें हैं।

Priyansh Arya: 52 गेंदों में शतक! IPL स्टार प्रियांश आर्य ने DPL में मचाया तूफान, टीम को दिलाई शानदार जीत

क्रिकेट से विराट का संन्यास और भविष्य की योजनाएं

पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट दोनों से संन्यास ले लिया था। खासकर खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। फिलहाल वे वनडे क्रिकेट में ही सक्रिय हैं और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले मैचों में वापसी कर सकते हैं।

फैंस को विराट की वापसी का इंतजार

विराट कोहली के नए लुक ने उनकी फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। सभी उनके अगले कदमों पर नजर रखे हुए हैं। यह नया रूप एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के प्रति विराट का जुनून अभी भी बरकरार है।

Virat Kohli Anushka Sharma: इस मशहूर शेफ ने विराट-अनुष्का को खिला दिया ‘सांप’! शाहकारी कपल के साथ ऐसे बर्ताव पर मच गया बवाल, जानिए क्या…

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब
Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब
Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब
Virat Kohli का नया लुक हुआ वायरल! सोशल मीडिया पर छाया सॉल्ट एंड पेपर लुक, संन्यास की अटकलों पर दिया जवाब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?