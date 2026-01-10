Home > क्रिकेट > ‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला

‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला

Virat Kohli Fans: विराट कोहली इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले वनडे के लिए वडोदरा में हैं. इसी दौरान प्रैक्टिस सेशन के बाद उनकी मुलाकात एक नन्हें फैन से हुई, जो बिल्कुल विराट कोहली की तरह लग रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: January 10, 2026 10:39:55 PM IST

virat kohli
virat kohli


India vs New Zealand ODI Series: विराट कोहली 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं. 37 साल के इस अनुभवी बल्लेबाज़ नेट्स में खूब पसीना बहा रहे हैं, ताकि वह 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी फॉर्म को बरकरार रख सकें. भारत के लिए अपने पिछले चार वनडे मैचों में कोहली ने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं, और वह कीवी टीम के खिलाफ भी यही लय बनाए रखना चाहेंगे.

You Might Be Interested In

तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच की तैयारी के बीच पूर्व भारतीय कप्तान वडोदरा में एक युवा फैन के साथ एक दिल छू लेने वाले पल में शामिल हुए.

विराट की एक तस्वीर हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, ट्रेनिंग सेशन से ब्रेक लेकर कोहली ने अपने फैंस से बातचीत करने और ऑटोग्राफ देने के लिए कुछ समय निकाला. तभी एक युवा फैन ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जिसकी शक्ल युवा कोहली से काफी मिलती-जुलती थी. सेशन की तस्वीरों और वीडियो में कोहली बच्चों से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए दिखे और यह साफ था कि वह भी उस युवा फैन की बचपन के कोहली से मिलती-जुलती शक्ल देखकर हैरान थे.

You Might Be Interested In



लोगों ने दिया ये रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी जा रही है. कई फैन्स उस बच्चे को “मिनी कोहली” कह रहे हैं. कई यूज़र्स बच्चे की तुलना कोहली की बचपन की पुरानी तस्वीर से कर रहे हैं. तस्वीरों पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा कि 19-20 का भी फर्क नहीं है. इसके अलावा, एक और फैन ने कमेंट किया कि सच में बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है. एक अन्य फैन ने लिखा कि मिनी VK. इसी तरह एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि बहुत मज़ेदार, किंग कोहली. बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी.

IND vs NZ: नई कप्तानी, नया साल…गिल ब्रिगेड की 2026 में पहली टक्कर न्यूज़ीलैंड से; वेन्यू – मैच टाइमिंग से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक यहां…

सिर्फ वनडे खेल रहे हैं कोहली

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे के बाद कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों में दिल्ली के लिए भी खेला, जिसमें उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक बनाया. उनसे 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच खेलने की भी उम्मीद थी, लेकिन आखिरी समय में उन्हें मैच के लिए अनुपलब्ध घोषित कर दिया गया. टेस्ट से रिटायर होने के बाद कोहली और इस बात पर सवाल उठाए गए थे कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जा पाएंगे.

जमकर बोल रहा कोहली का बल्ला

लांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे में नाकाम रहने के बाद कोहली ने जोरदार वापसी की और दो शतक और दो अर्धशतक लगाए. कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दो सौ से ज्यादा की पार्टनरशिप भी कीं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में. यह जोड़ी ब्लैककैप्स के खिलाफ आने वाले तीन मैचों में भी अपनी फॉर्म जारी रखना चाहेगी. यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे 11, 14 और 18 जनवरी को वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे.

रन मशीन बने सरफ़राज़, धमाकेदार बैटिंग जारी…क्या अब खोल जाएंगे भारतीय टीम के लिए दरवाजें? या फिर गंभीर-अगरकर करते रहेंगे इग्नोर!

You Might Be Interested In
Tags: Cricket Newshome-hero-pos-2ind vs nzindia vs new zealand odi seriesSports NewsViral kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला
‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला
‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला
‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला