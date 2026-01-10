‘19-20 का फर्क भी नहीं है’ कोहली के नन्हें फैन को देख ये क्या बोल गए लोग? आपका भी मुंह रह जाएगा खुला

India vs New Zealand ODI Series: विराट कोहली 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं. 37 साल के इस अनुभवी बल्लेबाज़ नेट्स में खूब पसीना बहा रहे हैं, ताकि वह 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी फॉर्म को बरकरार रख सकें. भारत के लिए अपने पिछले चार वनडे मैचों में कोहली ने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं, और वह कीवी टीम के खिलाफ भी यही लय बनाए रखना चाहेंगे.

तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच की तैयारी के बीच पूर्व भारतीय कप्तान वडोदरा में एक युवा फैन के साथ एक दिल छू लेने वाले पल में शामिल हुए.

विराट की एक तस्वीर हुई वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, ट्रेनिंग सेशन से ब्रेक लेकर कोहली ने अपने फैंस से बातचीत करने और ऑटोग्राफ देने के लिए कुछ समय निकाला. तभी एक युवा फैन ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, जिसकी शक्ल युवा कोहली से काफी मिलती-जुलती थी. सेशन की तस्वीरों और वीडियो में कोहली बच्चों से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए दिखे और यह साफ था कि वह भी उस युवा फैन की बचपन के कोहली से मिलती-जुलती शक्ल देखकर हैरान थे.

Virat Kohli giving autograph to his younger version.







लोगों ने दिया ये रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी जा रही है. कई फैन्स उस बच्चे को “मिनी कोहली” कह रहे हैं. कई यूज़र्स बच्चे की तुलना कोहली की बचपन की पुरानी तस्वीर से कर रहे हैं. तस्वीरों पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा कि 19-20 का भी फर्क नहीं है. इसके अलावा, एक और फैन ने कमेंट किया कि सच में बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है. एक अन्य फैन ने लिखा कि मिनी VK. इसी तरह एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि बहुत मज़ेदार, किंग कोहली. बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी.

सिर्फ वनडे खेल रहे हैं कोहली

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे के बाद कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों में दिल्ली के लिए भी खेला, जिसमें उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक बनाया. उनसे 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैच खेलने की भी उम्मीद थी, लेकिन आखिरी समय में उन्हें मैच के लिए अनुपलब्ध घोषित कर दिया गया. टेस्ट से रिटायर होने के बाद कोहली और इस बात पर सवाल उठाए गए थे कि क्या वह 2027 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जा पाएंगे.

जमकर बोल रहा कोहली का बल्ला

लांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे में नाकाम रहने के बाद कोहली ने जोरदार वापसी की और दो शतक और दो अर्धशतक लगाए. कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दो सौ से ज्यादा की पार्टनरशिप भी कीं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में. यह जोड़ी ब्लैककैप्स के खिलाफ आने वाले तीन मैचों में भी अपनी फॉर्म जारी रखना चाहेगी. यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे 11, 14 और 18 जनवरी को वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे.