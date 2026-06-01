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Video: वैभव सूर्यवंशी के गुरु बने विराट कोहली! चैंपियन बनने के बाद दिया जीत का मंत्र, वीडियो वायरल

Virat Kohli-Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 जीतने के बाद विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने एक शिष्य की तरह गुरु विराट कोहली को प्रणाम किया. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 1, 2026 10:22:39 AM IST

विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात का वीडियो वायरल.
विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात का वीडियो वायरल.


Virat Kohli-Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीत ली है. इस मुकाबले में आरसीबी की जीत के हीरी विराट कोहली बने, जिन्होंने 42 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली. विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. विराट कोहली मैच खत्म होने के बाद 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से मिलने पहुंचे.

फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) आरसीबी के खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान विराट कोहली वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया. इस दौरान बेबी बॉस के संस्कारों ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली से हाथ मिलाने की बजाय एक हाथ जोड़कर प्रणाम किया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कोहली ने सूर्यवंशी को दिया गुरुमंत्र

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) वैभव सूर्यवंशी से मिलते हैं. वह सूर्यवंशी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरह उन्हें समझाते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे विराट कोहली उन्हें फोकस बनाए रखने के लिए कह रहे हैं. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी बहुत ही ध्यान से किंग कोहली की बात सुनते दिखाई दे रहे हैं. फैंस को कोहली और सूर्यवंशी की बातचीत का यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है. नीचे देखें वीडियो…



वैभव सूर्यवंशी ने जीते कई अवॉर्ड्स

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की टीम भले ही फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया. सूर्यवंशी ने इस सीजन 16 मैचों में 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्स ऑफ द सीजन का अवॉर्ड भी अपने नाम किया.

15 साल के इस धुरंधर बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में 72 छक्के लगाए, जो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के 59 छक्कों से काफी ज्यादा हैं. क्रिस गेल ने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्स लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल बाद इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

Tags: IPL 2026vaibhav suryavanshiviral video
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