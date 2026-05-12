Virat Kohli को बदनाम करने के लिए जर्मन मॉडल को किसने दिए थे पैसे? लिजलैज ने खुद किया खुलासा

Virat Kohli: जर्मन मॉडल लिज़लाज ने विराट कोहली के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें विराट के खिलाफ बोलकर उन्हें बदनाम करने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे. लिज़लाज ने यह खुलासा एक इंटरव्यू में किया. ऐसा तब हुआ जब विराट कोहली ने इस साल की शुरुआत में इंस्टाग्राम पर उनकी फोटो लाइक की, जो चर्चा का विषय बन गई. विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर हैं, जिनके 273 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. फैंस इंस्टाग्राम पर उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं.\

विराट को बदनाम करने के लिए पैसे ऑफर किए गए

लिजलाज ने फिल्मी मंत्रा को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि फोटो लाइक करने की घटना के बाद, देश के कई मीडिया आउटलेट्स ने उनसे संपर्क किया और विराट के खिलाफ बोलने के लिए कहा. उन्हें उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए पैसे ऑफर किए गए. हालांकि, जर्मन मॉडल ने यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि विराट उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं और वह उनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगी. लिज़लाज ने यह भी कहा कि जब विराट ने उनकी इंस्टाग्राम रील लाइक की, तो वह बहुत इमोशनल हो गईं और हैरान भी हुईं.

विराट एशिया के मेसी और रोनाल्डो

लिजलाज ने कहा कि विराट कोहली एशिया के मेसी और रोनाल्डो हैं. उन्होंने विराट की पॉपुलैरिटी और असर की वजह से ऐसा कहा. उन्होंने कहा कि विराट से जुड़ी कोई छोटी सी घटना भी तुरंत बड़ी खबर बन जाती है. दुनिया भर में विराट का जो क्रेज़, पावर और फैन फॉलोइंग है, वह तारीफ़ के काबिल है.