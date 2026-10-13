संन्यास के बाद नौकरी करेंगे विराट कोहली? 37 की उम्र में उठाया ऐसा कदम, क्रिकेट जगत में मची हलचल, फैंस बोले…

Virat Kohli on LinkedIn: अक्सर जब किसी शख्स को नौकरी की जरूरत है, तो वो सबसे पहले लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाते हैं. इसके बाद वे लिंक्डइन पर नौकरी खोजना शुरू करते हैं. इस बीच भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने भी लिंक्डइन ज्वाइन कर लिया है. उन्होंने 37 साल की उम्र में पहली बार लिंक्डइन पर अकाउंट बनाया है. विराट कोहली के लिंक्डइन डेब्यू से क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है. क्रिकेट के गलियारों में अलग-अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल आया कि क्या विराट कोहली को नौकरी की तलाश है? क्या विराट कोहली क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद नौकरी करेंगे?

इसका जवाब है बिल्कुल नहीं. विराट कोहली क्रिकेट से संन्यास के बाद कोई नौकरी या जॉब नहीं करेंगे. उन्होंने बिजनेस की दुनिया में एक और कदम बढ़ाते हुए लिंक्डइन डेब्यू किया है. हालांकि आपको यह बता दें कि यह कोहली की टीम की ओर से उनके लिंक्डइन अकाउंट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

पहले पोस्ट में कोहली ने क्या लिखा?

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं. उन्होंने कई बड़े-बड़े ब्रांड्स में निवेश किया है. वह स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एजिलिटास में निवेशक और वन8वर्ल्ड (one8world) के को-फाउंडर हैं. उन्होंने लिंक्डइन पर पहले पोस्ट में लिखा, ‘मैं हमेशा से एक ऐसे भारत की कल्पना करता रहा हूं, जहां हर खेल को पसंद किया जाए, सराहा जाए और खेला जाए. आज, यह सपना पहले से कहीं अधिक साकार होता दिख रहा है. नई पीढ़ी यह साबित कर रही है कि भारत विश्व स्तरीय एथलीट तैयार कर सकता है और वैश्विक स्तर पर ब्रांड स्थापित कर सकता है. हमारा लक्ष्य भारत से एक संपूर्ण खेल मंच का निर्माण करना है, जिसमें विनिर्माण, उपभोक्ता ब्रांड और खेल वितरण शामिल हों. हमारा मानना ​​है कि भारत वैश्विक खेल के भविष्य को आकार देने में योगदान दे सकता है, न कि केवल उसमें भाग ले सकता है.’

कोहली ने क्यों किया one8world में निवेश?

विराट कोहली ने आगे लिखा, ‘इसीलिए मैंने एजिलिटास में एक निवेशक के रूप में और वन8वर्ल्ड के सह-संस्थापक और सह-निर्माता के रूप में शामिल हुआ हूं. वन8 उस विश्वास पर आधारित है, जिसे मैंने अपने पूरे करियर में अपनाया है: प्रगति सीमाओं को आगे बढ़ाने, मानकों को ऊंचा उठाने और चीजों को अलग तरीके से करने का साहस दिखाने से आती है.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘इसी तरह हमने ब्रांड को दुनिया के सामने पेश किया, और अपने गृहनगर में हजारों लोगों के सामने वन8वर्ल्ड को साकार होते देखना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था.’

VIRAT KOHLI ON LINKEDIN 🇮🇳🔥 https://t.co/dTMz2fTdON — Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2026

कोहली ने ठुकराया 300 करोड़ का ऑफर

बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए विराट कोहली ने 300 करोड़ रुपये के ऑफर को ठुकरा दिया था. दरअसल, विराट कोहली को जर्मन स्पोर्ट्सवियर कंपनी प्यूमा (PUMA) ने 8 सालों के लिए 300 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर किया था. हालांकि विराट कोहली ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और बिजनेस में थोड़ा रिस्क लिया. उन्होंने प्यूमा के साथ करार खत्म किया और फिर घरेलू स्पोर्ट्सवियर कंपनी ‘एजिलिटास’ (Agilitas Sports) में 40 करोड़ रुपये का निवेश किया. फिर उन्होंने वन8 ब्रांड को एक ऐसे बिजनेस में शामिल किया, जिसमें उनकी हिस्सेदारी है. वह वन8वर्ल्ड कप के को-फाउंडर बन गए.