Virat Kohli IPL Playoff Record: विराट का ये ‘शर्मनाक’ रिकॉर्ड छीन न ले RCB का सुख-चैन! डराने वाले हैं ये आंकड़ें

RCB vs GT, IPL 2026 Qualifier 1: वो भावुक पल, आंखों में खुशी के आंसू, चेहरों पर मुस्कान, वो सुकून और आखिरकार चमचमाती आईपीएल ट्रॉफी को हाथ में थामने का अहसास… साल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और विराट कोहली की खिताबी जीत की वो तस्वीरें आज भी फैंस के दिलों में ताजा हैं. अब एक बार फिर, अपने उसी दबदबे को बरकरार रखते हुए आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और लगातार दूसरा खिताब जीतने का सपना देख रही है. इस सीजन में आरसीबी ने कमाल का प्रदर्शन किया है. टीम ने 14 मैचों में से 9 में जीत दर्ज की और 18 अंकों के साथ ही +0.78 के शानदार नेट रन रेट के दम पर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी.

आरसीबी की इस कामयाबी के सबसे बड़े हीरो एक बार फिर विराट कोहली रहे हैं. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान पूरे सीजन में बेहद खतरनाक फॉर्म में दिखे हैं और डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी यही उम्मीद करेगी कि प्लेऑफ के महामुकाबलों में भी किंग कोहली का यह बल्ला इसी तरह गरजता रहे.

आरसीबी फैंस को डरा रहा है ये आंकड़ा!

एक तरफ जहां आरसीबी और विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, वहीं एक ऐसा आंकड़ा भी है जो बेंगलुरु के फैंस की धड़कनें बढ़ा सकता है. आईपीएल इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार होने के बावजूद, प्लेऑफ के नॉकआउट मुकाबलों में विराट कोहली का रिकॉर्ड वैसा नहीं रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं.

जी हां, आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं. अपने शानदार आईपीएल करियर में 281 मैच खेल चुके विराट कोहली ने आरसीबी के लिए अब तक 16 प्लेऑफ मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने 25.50 के मामूली औसत और 121.42 के स्ट्राइक रेट से केवल 357 रन बनाए हैं. प्लेऑफ के इन मुकाबलों में उनके बल्ले से सिर्फ दो अर्धशतक निकले हैं, जबकि एक बार वो खाता खोले बिना (शून्य पर) भी पवेलियन लौटे हैं.

अब जब आरसीबी गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक और बड़े और करो या मरो के मुकाबले के लिए मैदान पर उतरने जा रही है, तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें एक बार फिर किंग कोहली पर टिकी होंगी. देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट अपने प्लेऑफ के इस सूखे को खत्म कर टीम को लगातार दूसरी बार फाइनल में ले जा पाते हैं या नहीं.

क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस से भिड़ंत

प्लेऑफ के शेड्यूल की बात करें, तो मंगलवार को धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में क्वालीफायर-1 के मुकाबले में आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में एंट्री करेगी, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा. हारने वाली टीम क्वालीफायर-2 में उस टीम से भिड़ेगी, जो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच को जीतकर आएगी.