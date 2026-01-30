Home > खेल > आखिर क्यों करोड़ों पर विराट कोहली ने फेरा पानी? इंस्टाग्राम अकाउंट से करते थे छप्परफाड़ कमाई

Virat Kohli Instagram Account Deactivated: विराट कोहली (Virat Kohli) का इंस्टाग्राम पेज गायब होते ही उनके फैंस के बीच खलबली मच गई है. विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से करोड़ों की कमाई करते थे. आइए जानते हैं कि एक पोस्ट के जरिए विराट कितने करोड़ों की कमाई करते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 30, 2026 8:28:11 AM IST

Virat Kohli Instagram Account Deactivated: विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार रात अचानक से गायब  हो गया है. विराट इस अकाउंट के गायब होते ही उनके फैंस के बीच खलबली मच गई है. विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से करोड़ों की कमाई करते थे, इस तरह से उनका  अकाउंट अचानक ‘इनएक्सेसिबल’ (Inaccessible) होना एक  बड़ी चर्चा का विषय बन गया है.  

गायब हुआ विराट का इंस्टा अकाउंट  

दरअसल,  गुरुवार 29 जनवरी को जैसे ही फैंस ने विराट कोहली (Virat Kohli) का इंस्टाग्राम पेज खोलने की कोशिश की, तो वहां  ‘पेज नॉट अवेलेबल’ का एरर मैसेज  दिखाई देने लगा. यह देखते ही विराट के फैंस के बीच चारों तरफ खलबली मच गई है. लोगों को लग रहा है कि  विराट ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है, तो वहीं कुछ लोगों का लग रहा है कि उनका अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हो गया. हालांकि, विराट या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

कमाई का बड़ा जरिया

विराट कोहली (Virat Kohli Instagram Account Deactivated)सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर उनक हर एक एक्टिविटी करोड़ों रुपये बटोरती है. उनके इंस्टा पर 256 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे. वह इंस्टाग्राम पर ज्यादा ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं. उनका अकाउंट का अचानक इस तरह से गायब होना बड़ी चर्चा का कारण बन गया है. उनके अकाउंट गायब होने से ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस डील के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है. 

एक पोस्ट की कितनी कीमत?

विराट की ब्रांड वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि वह इंस्टाग्राम पर अंक प्रमोशनल पोस्ट के जरिए करीब 14 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. यह राशि इतनी ज्यादा है कि किसी भी बड़े कॉर्पोरेट अधिकारी की कई सालों की सैलरी भी इसके सामने काफी कम आती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके बेस रेट 9 करोड़ रुपये से शुरु होता है. दुनिया के टॉप इंस्टाग्राम अर्नर्स की ‘Hopper HQ’ लिस्ट में विराट कोहली टॉप 20 में शामिल हैं. 

विराट कोहली की नेटवर्थ

जानकारी के मुताबिक, विराट कोहली की नेटवर्थ आज के समय में ₹1,050 करोड़ से भी ज्यादा है. वह दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों की लिस्ट में शामिल हैं. उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बीसीसीआई (BCCI) कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल (IPL) फीस और लग्जरी ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए आता है. हालांकि, विराट केवल एक क्रिकेटर नहीं है,  एक बिजनेसमैन भी हैं. उन्होंने ‘One8’ ब्रांड के तहत रेस्टोरेंट्स (One8 Commune), एथलीजर और परफ्यूम  में एक बड़ा निवेश किया हुआ है. इसके साथ ही वह ‘WROGN’ (फैशन ब्रांड) के मालिक हैं. चिलिज, डिजिट इंश्योरेंस व ब्लू ट्राइब जैसे कई स्टार्टअप्स  में भी उनकी हिस्सेदारी हैं.  

