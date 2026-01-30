Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम गायब! क्या सोशल मीडिया से लिया संन्यास?  फैंस हुए बेचैन

Virat Kohli Instagram: टीम इंडिया के बैटिंग आइकन विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के प्लेटफॉर्म से गायब होने के बाद लाखों फैंस को हैरान कर दिया है. यह डीएक्टिवेशन शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 को सामने आया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज के तुरंत बाद हुआ. 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले कोहली का प्रोफाइल, जो क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रोफाइलों में से एक है, अब सर्च करने पर नहीं मिल रहा है और न ही फॉलोअर्स की लिस्ट में दिख रहा है.

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट किया?

विराट कोहली, उनकी मैनेजमेंट या इंस्टाग्राम की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है. यह साफ नहीं है कि 37 साल के कोहली ने खुद अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई गड़बड़ी है. खास बात यह है कि कोहली ने हाल के सालों में धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी कम कर दी थी, कम पर्सनल अपडेट, लिमिटेड प्रमोशनल पोस्ट, और प्राइवेसी और फैमिली टाइम पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था.

कोहली के X अकाउंट का क्या हुआ?

इस बीच, कोहली दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं. उनका X अकाउंट अभी भी एक्सेस किया जा सकता है, और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इंस्टाग्राम वाले मामले का उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर कोई असर पड़ा है. 37 साल के कोहली हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद लंदन लौटे हैं और उम्मीद है कि वो आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) सीज़न में वापसी करेंगे, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने टाइटल को बचाने की कोशिश करेगी. मैदान पर, कोहली पिछले साल अक्टूबर में चार महीने के ब्रेक के बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में लौटने के बाद से वनडे में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इस दौरान नौ मैचों में तीन सेंचुरी सहित 616 रन बनाए. कोहली कुछ समय के लिए ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए थे, लेकिन इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया.

