Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?

Virat Kohli Instagram: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अब एक बार फिर से नजर आने लगा है. उनका अकाउंट गुरुवार रात को अचानक से गायब हो गया था. जिसके बाद क्रिकेटर के फैंस की चिंता काफी बढ़ गई थी. फैंस चिंतित थे कि कहीं विराट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट पर सोशल मीडिया से दूरी तो नहीं बना ली है. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज के आगे दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं है. विराट के इंस्टाग्राम पर कुल 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह खुद 283 एकाउंट्स को ही फॉलो करते हैं.

एक्टिव हुआ विराट का इंस्टा अकाउंट

विराट के इंस्टा अकाउंट डिलीट होने की खबर शुक्रवार सुबह हर तरफ फैल गई. सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया. लोगों ने कयास लगाना शुरु किया कि कहीं उन्होंने सोशल मीडिया से दूर होने का तो फैसला नहीं कर लिया. कई लोगों को लग रहा था कि विराट का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है. हालांकि, कोई ग्लिच की संभावना भी थी क्योंकि उन्होंने इससे पहले सोशल मीडिया छोड़ने जैसी कोई पोस्ट नहीं की थी.

क्यों डिएक्टिवेट हुआ था विराट का इंस्टा अकाउंट?

विराट ने नए साल के मौके पर लास्ट पोस्ट किया था. पोस्ट में वह अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ रहे थे. उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी का भी एक पोस्ट किया था. फैंस काफी खुश थे कि विराट इंस्टा पर एक्टिव हैं. लेकिन गुरुवार को सब हैरान रह गए, क्योंकि उनका इंस्टा अकाउंट सर्च करने के बाद नजर नहीं आ रहा था. कई घंटों बाद अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आने लगा है, जिससे साफ हो गया है कि विराट कोहली ने खुद अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं किया था. ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ही हुआ था.

