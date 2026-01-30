Home > खेल > Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?

Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?

Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है. दरअसल, उनका अकाउंट गुरुवार को अचानक गायब हो गया था. जिसके कारण फैंस काफी चिंता में आ गए थे. लोगों को लग रहा था कि कहीं उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट तो नहीं कर दिया.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 30, 2026 11:30:11 AM IST

Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?


Virat Kohli Instagram: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अब एक बार फिर से नजर आने लगा है. उनका अकाउंट गुरुवार रात को अचानक से गायब हो गया था. जिसके बाद क्रिकेटर  के फैंस की चिंता काफी बढ़ गई थी. फैंस चिंतित थे कि कहीं विराट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट पर सोशल मीडिया से दूरी तो नहीं बना ली है. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज के आगे दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं है. विराट के इंस्टाग्राम पर कुल 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह खुद 283 एकाउंट्स को ही फॉलो करते हैं.

You Might Be Interested In

एक्टिव हुआ विराट का इंस्टा अकाउंट

विराट के इंस्टा अकाउंट डिलीट होने की खबर शुक्रवार सुबह हर तरफ फैल गई. सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया. लोगों ने कयास लगाना शुरु किया कि कहीं उन्होंने सोशल मीडिया से दूर होने का तो फैसला नहीं कर लिया. कई लोगों को लग रहा था कि विराट का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है. हालांकि, कोई ग्लिच की संभावना भी थी क्योंकि उन्होंने इससे पहले सोशल मीडिया छोड़ने जैसी कोई पोस्ट नहीं की थी. 

Virat Kohli Instagram Earning: आखिर क्यों करोड़ों पर विराट कोहली ने फेरा पानी? इंस्टाग्राम अकाउंट से करते थे छप्परफाड़ कमाई

You Might Be Interested In

क्यों डिएक्टिवेट हुआ था विराट का इंस्टा अकाउंट?

विराट ने नए साल के मौके पर लास्ट पोस्ट किया था. पोस्ट में वह अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ रहे थे. उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी का भी एक पोस्ट किया था. फैंस काफी खुश थे कि विराट इंस्टा पर एक्टिव हैं. लेकिन गुरुवार को सब हैरान रह गए, क्योंकि उनका इंस्टा अकाउंट सर्च करने के बाद नजर नहीं आ रहा था. कई घंटों बाद अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आने लगा है, जिससे साफ हो गया है कि विराट कोहली ने खुद  अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं किया था. ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ही हुआ था.  

Yuvraj Singh News: गले लगाया और अफेयर बना दिया…डेटिंग लाइफ अफवाहों पर युवराज सिंह का बड़ा खुलासा, जानें किस महिला को लेकर बताया किस्सा?

You Might Be Interested In
Tags: Virat Kohli InstagramVirat Kohli social media
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?
Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?
Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?
Virat Kohli Instagram: डिलीट या हैक! फिर एक्टिव हुआ विराट कोहली का इंस्टा अकाउंट; किस वजह से हुआ था गायब?