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भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! ‘किंग कोहली’ की वापसी का रास्ता साफ, इस दिग्गज के साथ वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli Injury Update: भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! इंग्लैंड सीरीज से पहले 'किंग कोहली' की मैदान पर वापसी की उम्मीदें जगीं. इस दिग्गज के साथ वायरल वीडियो ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें.

By: Shivani Singh | Published: July 2, 2026 7:44:48 PM IST

भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! इंग्लैंड सीरीज से पहले 'किंग कोहली' की मैदान पर वापसी की उम्मीदें जगीं
भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! इंग्लैंड सीरीज से पहले 'किंग कोहली' की मैदान पर वापसी की उम्मीदें जगीं


भारतीय फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है! ‘किंग कोहली’ के मैदान पर लौटने का इंतजार अब खत्म होने वाला है. खराब फिटनेस की वजह से टीम से बाहर चल रहे विराट कोहली को हाल ही में एक खास दिग्गज के साथ मैदान पर पसीना बहाते देखा गया है. इस वायरल वीडियो ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं और इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले भारतीय खेमे में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया है. क्या कोहली इस बार पूरी तरह तैयार हैं?

विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना उनकी फिटनेस पर निर्भर करता है. फिटनेस की वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे. अब, इंग्लैंड के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज. से पहले, विराट को पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने आने वाली सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 14 जुलाई से 19 जुलाई तक होनी है.

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संजय बांगर के साथ ज़ोरदार ट्रेनिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट कोहली ने अलीबाग में संजय बांगर के साथ ज़ोरदार ट्रेनिंग की. बताया जा रहा है कि उन्होंने बांगर की मदद से अपनी बैटिंग तकनीक पर काम किया. वायरल वीडियो में विराट कंधे पर किट बैग टांगे हुए दिख रहे हैं और दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं.

गौरतलब है कि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में विराट कोहली को शामिल किया है, हालांकि उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. फैंस को उम्मीद है कि ‘किंग कोहली’ 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ़ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरेंगे.

विराट कोहली को आखिरी बार इस साल जनवरी में वनडे मैच खेलते हुए देखा गया था. उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ सीरीज़ के आखिरी मैच में अपने वनडे करियर का 54वां शतक लगाया था और उस मैच में 124 रन बनाए थे.

पिछली छह पारियों में उन्होंने तीन शतक और दो अर्धशतक

विराट ने पिछली दो वनडे सीरीज़ में कुल 542 रन बनाए हैं. अपनी पिछली छह पारियों में उन्होंने तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ की बात करें तो यह 14 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें दूसरा वनडे 16 जुलाई को और आखिरी मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा.

Tags: virat kohli
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