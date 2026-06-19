Virat Kohli: खत्म होने वाला है फैंस का इंतजार, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से करेंगे धमाकेदार वापसी! BCCI का एलान

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. ख़बरों के मुताबिक, उनकी हैमस्ट्रिंग की चोट उम्मीद से कहीं तेजी से ठीक हो रही है.

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने अपना रिहैब शुरू कर दिया है. फिटनेस टेस्ट के लिए वह जल्द ही बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करेंगे, जहां उनकी फिटनेस को परखने के बाद मैदान पर उतरने की हरी झंडी दी जाएगी. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो इंग्लैंड दौरे पर फैंस को एक बार फिर किंग कोहली का जलवा देखने को मिलेगा. इसी बीच, बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने भी पुष्टि की है कि इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम चुनने को लेकर चयन समिति की बैठक अगले तीन से चार दिनों के भीतर होगी.

अजीत अगरकर ने पहले ही दिए थे संकेत

विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही घरेलू वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है. कोहली इस समय मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन और बीसीसीआई के कंसलटेंट डॉ. दिनशॉ पारदीवाला की देखरेख में रिकवरी कर रहे हैं. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इस महीने की शुरुआत में (6 जून को) जब अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम का एलान किया था, तभी उन्होंने कोहली की वापसी की उम्मीद जताई थी.

अगरकर ने तब कहा था, ‘विराट को आईपीएल फाइनल के दौरान चोट लगी थी, जिसे अभी एक हफ्ते से भी कम समय हुआ है. फिजियो की तरफ से अभी कोई पक्की टाइमलाइन नहीं मिली है, इसलिए मैं निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज तक पूरी तरह फिट हो सकते हैं.’

वनडे में कैसा रहा है विराट का हालिया फॉर्म?

बता दें कि विराट कोहली पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, ऐसे में अब वह सिर्फ 50 ओवर के फॉर्मेट (वनडे) में ही देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेला था. उस सीरीज में कोहली भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने 105.26 के शानदार स्ट्राइक रेट और 80 के दमदार औसत से 240 रन बनाए थे. अगर वह इसी फॉर्म को इंग्लैंड दौरे पर भी बरकरार रखते हैं, तो आगामी व्यस्त सीजन से पहले यह भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी.