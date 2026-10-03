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IND vs WI: विराट कोहली का गोल्डन डक, 2019 के बाद पहली बार हुआ ऐसा, वनडे में कुल कितनी बार 0 पर आउट?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे में विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए. जेडन सील्स ने उन्हें बोल्ड किया. यह कोहली का वनडे में चौथा गोल्डन डक है और दिसंबर 2019 के बाद पहली बार वह इस तरह आउट हुए हैं. इसके साथ ही वनडे में उनके डक की संख्या 19 हो गई.

By: Satyam Sengar | Published: October 3, 2026 5:49:54 PM IST

विराट वनडे में कुल कितनी बार 0 पर आउट?
विराट वनडे में कुल कितनी बार 0 पर आउट?


विराट कोहली के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में दिन अच्छा नहीं रहा. शनिवार, 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे मुकाबले में कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया. कोहली इस सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शतक लगाकर नाबाद लौटे थे.

कोहली का यह वनडे क्रिकेट में चौथा गोल्डन डक है. यानी वह पहली ही गेंद का सामना करते हुए बिना रन बनाए आउट हुए. इससे पहले आखिरी बार दिसंबर 2019 में विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही कोहली गोल्डन डक का शिकार हुए थे. उस मुकाबले में कीरोन पोलार्ड ने उन्हें पहली गेंद पर आउट किया था. इससे पहले 2011 में डैरेन सैमी और 2013 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टिम ब्रेसनन भी कोहली को वनडे में पहली गेंद पर आउट कर चुके हैं.

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वनडे में कोहली के नाम 19 डक
तीसरे वनडे में बिना रन बनाए आउट होने के साथ ही विराट कोहली के वनडे करियर में डक की संख्या 19 हो गई है. भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो उनसे ज्यादा बार सिर्फ सचिन तेंदुलकर बिना खाता खोले आउट हुए हैं. तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचों में 20 डक दर्ज किए थे. वहीं, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम भी वनडे में 19 डक हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे डक का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या के नाम है, जो 445 मैचों में 34 बार शून्य पर आउट हुए.

सील्स ने शुभमन गिल को भी बनाया शिकार
विराट कोहली से पहले जेडन सील्स ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी आउट किया. गिल तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शाई होप के हाथों कैच आउट हुए. उन्होंने छह गेंदों में सिर्फ एक रन बनाया. खास बात यह है कि दूसरे वनडे में गिल ने शानदार नाबाद दोहरा शतक लगाकर भारत को 406 रनों का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि तीसरे वनडे में कप्तान और कोहली दोनों ही जल्दी पवेलियन लौट गए.

Tags: India vs West Indiesvirat kohli
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