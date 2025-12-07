Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा

Virat Kohli Temple Visit: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुए तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली के बल्ले ने आग उगला. पहले दो मैचों में जहां विराट कोहली ने शतक लगाए तो वहीं तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. रोहित और विराट की धमाकेदार पारी की बदलौत टीम इंडिया वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही. अब जानकारी सामने आ रही है कि एक दिन बाद इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने सिंहचलम में ऐतिहासिक श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया.

कुछ दिन पहले गंभीर ने भी इसी मंदिर का किया था दौरा

विराट कोहली का दौरा तब हुआ जब कुछ दिन पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने भी मंदिर में आशीर्वाद लिया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक तरफ जहां दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद विराट कोहली पर लगातार सवाल उठने लगे थे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में विराट कोहली का बल्ला चला और उन्होंने 74 रनों की नाबाद पारी खेली. इस मैच में रोहित शर्मा ने भी नाबाद 121 रनों की पारी खेली.

Virat Kohli at Simhachalam Devasthanam Temple in Vishakapatnam for Blessings. ♥️🙏 pic.twitter.com/IM2i8bM9Ci — Johns. (@CricCrazyJohns) December 7, 2025







कोहली ने वनडे सीरीज में बनाए सर्वाधिक 302 रन

37 साल के कोहली ने तीन मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 151 का शानदार रहा और उन्हें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया. इसमें लगातार दो सेंचुरी (135 और 102) और सीरीज़ के आखिरी मैच में नाबाद 65 रन शामिल हैं. कोहली ने बाद में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इस सीरीज में मैंने जिस तरह से खेला है, वह मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात रही है.

मंदिर दर्शन के दौरान का वीडियो आया सामने

कोहली का दौरा बहुत मज़ेदार रहा और इंडिया के पूर्व कप्तान को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. 37 साल के कोहली ने फैंस की तरफ हाथ हिलाया और मंदिर पहुंचने पर उन्हें माला पहनाई गई. बाद में वह एक खास पूजा के लिए बैठ गए. तो वहीं, दूसरी तरफ इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को सिंहचलम में ऐतिहासिक श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया. गंभीर ने सुबह-सुबह खाली समय निकालकर मंदिर में दर्शन किए.

टेस्ट सीरीज के दौरान गंभीर ने किए कई मंदिरों के दर्शन

इंडिया के पूर्व ओपनर और वर्तमान हेड कोच विराट कोहली इस सीरीज के दौरान अक्सर मंदिरों में जाते रहे हैं, उन्होंने दो टेस्ट के दौरान भी ऐसा किया. माना जाता है कि गंभीर ने कप्पा स्तंभम नाम की चीज़ चढ़ाई थी. यह रस्म बहुत पवित्र है और माना जाता है कि इसमें ठीक करने की शक्ति और इच्छाएं पूरी करने की क्षमता होती है. उसे खंभे के चारों ओर बांधा जा रहा था, और एक्शन पूरी तरह सरेंडर करने का था.

