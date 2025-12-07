Home > खेल > Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा

Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा

Virat Kohli Temple Visit: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद विराट कोहली ने विशाखापत्तनम में ऐतिहासिक श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया.

By: Sohail Rahman | Published: December 7, 2025 4:03:28 PM IST

virat kohli temple visit
virat kohli temple visit


Virat Kohli Temple Visit: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुए तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली के बल्ले ने आग उगला. पहले दो मैचों में जहां विराट कोहली ने शतक लगाए तो वहीं तीसरे और निर्णायक मुकाबले में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. रोहित और विराट की धमाकेदार पारी की बदलौत टीम इंडिया वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही. अब जानकारी सामने आ रही है कि एक दिन बाद इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने सिंहचलम में ऐतिहासिक श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया.

कुछ दिन पहले गंभीर ने भी इसी मंदिर का किया था दौरा

विराट कोहली का दौरा तब हुआ जब कुछ दिन पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने भी मंदिर में आशीर्वाद लिया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक तरफ जहां दो मैचों में लगातार शून्य पर आउट होने के बाद विराट कोहली पर लगातार सवाल उठने लगे थे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में विराट कोहली का बल्ला चला और उन्होंने 74 रनों की नाबाद पारी खेली. इस मैच में रोहित शर्मा ने भी नाबाद 121 रनों की पारी खेली.



यह भी पढ़ें :- 

कोहली से भी सख्त डाइट पर हैं रोहित? इस Video ने ट्रोलर्स को भी कर दिया हैरान!

कोहली ने वनडे सीरीज में बनाए सर्वाधिक 302 रन

37 साल के कोहली ने तीन मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 151 का शानदार रहा और उन्हें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया. इसमें लगातार दो सेंचुरी (135 और 102) और सीरीज़ के आखिरी मैच में नाबाद 65 रन शामिल हैं. कोहली ने बाद में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इस सीरीज में मैंने जिस तरह से खेला है, वह मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात रही है.

मंदिर दर्शन के दौरान का वीडियो आया सामने

कोहली का दौरा बहुत मज़ेदार रहा और इंडिया के पूर्व कप्तान को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. 37 साल के कोहली ने फैंस की तरफ हाथ हिलाया और मंदिर पहुंचने पर उन्हें माला पहनाई गई. बाद में वह एक खास पूजा के लिए बैठ गए. तो वहीं, दूसरी तरफ इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को सिंहचलम में ऐतिहासिक श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया. गंभीर ने सुबह-सुबह खाली समय निकालकर मंदिर में दर्शन किए.

टेस्ट सीरीज के दौरान गंभीर ने किए कई मंदिरों के दर्शन

इंडिया के पूर्व ओपनर और वर्तमान हेड कोच विराट कोहली इस सीरीज के दौरान अक्सर मंदिरों में जाते रहे हैं, उन्होंने दो टेस्ट के दौरान भी ऐसा किया. माना जाता है कि गंभीर ने कप्पा स्तंभम नाम की चीज़ चढ़ाई थी. यह रस्म बहुत पवित्र है और माना जाता है कि इसमें ठीक करने की शक्ति और इच्छाएं पूरी करने की क्षमता होती है. उसे खंभे के चारों ओर बांधा जा रहा था, और एक्शन पूरी तरह सरेंडर करने का था.

यह भी पढ़ें :- 

Smriti-Palash Wedding Cancelled: स्मृति और पलाश की शादी हुई कैंसिल, क्रिकेटर ने खुद किया कन्फर्म और लोगों से की ये खास अपील

Tags: Gautam Gambhirgautam gambhir temple visitindia vs south africavirat kohlivirat kohli temple visit
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा
Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा
Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा
Video: जहां गंभीर वहां कोहली…SA के खिलाफ वनडे सीरीज में धुंआधार प्रदर्शन करने के बाद विराट ने सिंहचलम मंदिर का किया दौरा