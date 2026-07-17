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‘किसने कहा विराट-गंभीर बात नहीं कर रहे? दोनों घंटो बातचीत करते हैं…’टीम इंडिया के करीबी का बड़ा बयान

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के दौरान विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच विवाद की खबरें चर्चा में रहीं. हालांकि बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच नियमित बातचीत होती है और किसी तरह की अनबन नहीं है. जानिए कोटक ने कोहली की बल्लेबाजी, उनके अनुभव और टीम के माहौल को लेकर क्या बड़ा बयान दिया.

By: Satyam Sengar | Published: July 17, 2026 1:56:05 PM IST

गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच कोई विवाद नहीं है.
गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच कोई विवाद नहीं है.


भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच पहले वनडे मुकाबले से पहले विराट कोहली और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के रिश्तों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई थीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभ्यास सत्र के दौरान दोनों एक-दूसरे से दूरी बनाए हुए थे. यहां तक कहा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को दोनों के बीच बेहतर बातचीत के लिए किसी मिडिल मैन की  नियुक्ति करने की सलाह भी दी गई थी.

हालांकि टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने साफ कहा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है. कोटक के अनुसार दोनों दिन में कई बार बातचीत करते हैं और उनके रिश्तों को लेकर उड़ाई जा रही बातें केवल अफवाह हैं. उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस जानकारी के ऐसी खबरें फैलाना सही नहीं है. दोनों घंटो बात करते हैं.

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कोहली को बेवजह सलाह देने की जरूरत नहीं

सितांशु कोटक ने बताया कि विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज को हर समय सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती. अगर कोहली खुद किसी विषय पर राय मांगते हैं या फिर कोई बड़ी तकनीकी कमी दिखाई देती है, तभी वह अपनी सलाह देते हैं. उनके मुताबिक एक महान बल्लेबाज को उसकी तैयारी के दौरान बार-बार परेशान करना सही तरीका नहीं है. इसलिए कोचिंग स्टाफ केवल जरूरत पड़ने पर ही अपनी भूमिका निभाता है.

दूसरे वनडे में शानदार वापसी की

कोटक ने यह भी बताया कि अभ्यास सत्र के दौरान उनकी और विराट कोहली की बातचीत मुख्य रूप से फुटवर्क और बल्लेबाजी की तकनीक पर हुई थी. पहले वनडे में कम रन बनाने के बाद कोहली ने दूसरे मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाकर दमदार वापसी की. उनकी पारी की बदौलत भारत ने सीरीज में बराबरी हासिल की. अब तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और दोनों टीमें निर्णायक मुकाबले की तैयारी में जुटी हैं.

Tags: rohit sharmavirat kohli
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