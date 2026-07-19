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कौन कहता है विराट-गंभीर में अनबन है? इन फोटोज से हो रहा क्लियर, मजे में दे रहे दिखाई

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच अनबन की खबरों पर अब विराम लगता दिख रहा है. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में दोनों को हंसते और बातचीत करते देखा गया.

By: Satyam Sengar | Published: July 19, 2026 5:15:55 PM IST

गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच नहीं है विवाद.
गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच नहीं है विवाद.


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच अनबन की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में थीं. इंग्लैंड दौरे के दौरान सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. इसकी वजह यह थी कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों को एक-दूसरे से ज्यादा बातचीत करते हुए नहीं देखा गया. हालांकि, अब सामने आई तस्वीरों ने इन सभी अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है.

लंदन में भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में विराट कोहली और गौतम गंभीर को हंसते हुए और आपस में बातचीत करते देखा गया. इसके अलावा लॉर्ड्स में तीसरे वनडे मुकाबले से पहले भी दोनों सीमा रेखा के पास काफी देर तक चर्चा करते नजर आए. इन तस्वीरों के बाद साफ हो गया कि दोनों के बीच किसी तरह की नाराजगी नहीं है और वे टीम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

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सितांशु कोटक ने भी अफवाहों को किया खारिज
भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर पूरे दिन में कई बार आपस में बात करते हैं. कोटक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों के बीच किसी ‘पुल’ की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी अफवाहें आखिर आती कहां से हैं.

विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर
अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए भारतीय टीम के लिए यह राहत की खबर है. विराट कोहली टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं, जबकि गौतम गंभीर टीम के हेड कोच के रूप में भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं. ऐसे में दोनों के बीच अच्छा तालमेल टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है. हालिया तस्वीरों और मैदान पर हुई बातचीत से साफ है कि दोनों का पूरा ध्यान भारत को बड़ी सफलताएं दिलाने पर है.

Tags: Gautam Gambhirvirat kohli
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