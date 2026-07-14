विराट कोहली-गौतम गंभीर में बातचीत बंद! मैच से पहले शुरू हुआ नया विवाद, जानिए पूरा मामला

Virat Kohli vs Gautam Gambhir: भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रहा है. इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया एजबेस्टन में जमकर प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई है, जिससे फैंस टेंशन में पड़ गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंग्लैंड में प्रैक्टिस सेशन में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच बातचीत नहीं हुई है. रिपोर्ट की मानें, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.

विराट-गंभीर के बीच नया विवाद?

‘टाइम्स नॉउ न्यूज’ की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से दूर-दूर दिखाई दे रहे थे. उन दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हुई. रिपोर्ट में कहा गया कि जब विराट कोहली नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो गौतम गंभीर उन्हें दूर से ही देख रहे थे. इतना ही नहीं, जब विराट कोहली की प्रैक्टिस खत्म हुई, तो उन्होंने हेड कोच यानी गौतम गंभीर से कोई बातचीत भी नहीं की. वह सीधे भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से जाकर मिले. उन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई. इस दौरान ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है.

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विराट ने गंभीर को किया इग्नोर!

रिपोर्ट के अनुसार, जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, गुरनूर बरार, और अन्य खिलाड़ियों से बातचीत करते दिखाई दिए, लेकिन विराट कोहली अपना किट बैग लेकर आगे निकल गए. यह सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच कोई नया विवाद शुरू हो गया है. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच विवाद की खबर सामने आई है. इससे पहले मैदान पर विराट और गंभीर के बीच कई बार अनबन हो चुकी है. खासकर आईपीएल में LSG बनाम RCB के मैच के दौरान हुई लड़ाई को कोई कैसे भूल सकता है.

कब शुरू होगा पहला मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच 14 जुलाई यानी मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 3 बजे टॉस किया जाएगा.