‘तेरे कोच को भी जानता हूं…’ बेथेल का विकेट लेकर उछल रहे बराड़ की विराट ने ऐसे उतारी हेकड़ी? बातचीत हो गई रिकॉर्ड

Harpreet Brar and Virat Kohli Conversation: विराट कोहली आज एक बार फिर अपनी पुरानी लय में दिखे. पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार शतक जड़ने के बाद, उनका वही आत्मविश्वास धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ भी साफ नजर आया. क्रीज पर उतरते ही कोहली ने अच्छी शुरुआत की और अपने इरादों से गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. विराट पूरी तरह से कंट्रोल में दिखे, उन्होंने आसानी से सिंगल-डबल लिए और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री लगाकर रन गति को बनाए रखा. इस हाई-प्रेशर मैच के दौरान फैंस को कोहली और पंजाब के स्पिनर हरप्रीत बराड़ के बीच मजेदार नोकझोंक के कुछ पल भी देखने को मिले.

विराट और बराड़ के बीच क्या हुआ?

यह वाकया नौवें ओवर की पांचवीं गेंद पर हुआ. अजमतुल्लाह उमरजई ने बैक-ऑफ-द-लेंथ गेंद फेंकी, जिसे कोहली ने पॉइंट की तरफ धकेल दिया. एक क्विक सिंगल की उम्मीद में कोहली तुरंत क्रीज से बाहर निकल पड़े, लेकिन नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने हरप्रीत बराड़ को तेजी से गेंद की तरफ आते देख रन लेने से मना कर दिया. तब तक कोहली काफी आगे निकल चुके थे और बीच पिच पर ही फंस गए.

लेकिन कोहली पैनिक होने के बजाय वहीं रुक गए और मुस्कुराते हुए बराड़ को घूरने लगे, मानो कह रहे हों, ‘मारो थ्रो, देखते हैं!’ बराड़ ने भी कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर थ्रो मिस हुआ तो ओवरथ्रो के रन चले जाएंगे. इस सीजन में खराब फील्डिंग के लिए आलोचना झेल रही पंजाब की टीम के लिए बराड़ कोई बेवजह का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे. वैसे इस मैच में बराड़ का जोश भी सातवें आसमान पर था, उन्होंने जैकब बेथेल और देवदत्त पडिक्कल के दो बड़े विकेट लेकर आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था. बाद में, 14वें ओवर की समाप्ति पर कोहली मुस्कुराते हुए बराड़ से कुछ बात करने गए, लेकिन पंजाब के इस स्पिनर ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना ही ठीक समझा.

‘तेरे कोच को भी जानता हूं’

इस दौरान कोहली को स्टंप माइक पर बराड़ से यह कहते सुना गया, ’20 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, ऐसे स्टंप थोड़ी ना हो जाऊंगा. तेरे कोच को भी जानता हूं.’ कोहली की यह बात सुनकर बराड़ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

Virat Kohli speaking in Punjabi with Harpreet Brar. 😄❤️pic.twitter.com/cNWlXRiepI — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 20, 2025

वैसे यह पहला मौका नहीं था जब कोहली और बराड़ के बीच मैदान पर ऐसी खट्टी-मीठी नोकझोंक हुई हो. पिछले सीजन में भी दोनों के बीच ऐसा ही नजारा दिखा था, जहां कोहली मस्ती के मूड में थे और बराड़ ने शब्दों के बजाय सिर्फ एक मुस्कुराहट से जवाब दिया था.

विराट कोहली का एक और अर्धशतक

इस बीच, कोहली का बल्ला थमा नहीं और खबर लिखे जाने तक उन्होंने महज 31 गेंदों में एक और शानदार अर्धशतक ठोक दिया. वो शुरुआत से ही गेंद को टाइम कर रहे थे, लगातार बाउंड्री निकाल रहे थे और आरसीबी की पारी को बखूबी संभाल रहे थे. हालांकि, अंत में वे 37 गेंदों में 58 रन बनाकर युजवेंद्र चहल का शिकार बने.

इससे पहले, पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यह टीम हर हाल में जीत की तलाश में थी. वहीं दूसरी ओर, आरसीबी इस मैच में अपने नियमित कप्तान रजत पाटीदार के बिना उतरी थी, जो चोट के कारण बाहर थे, और उनकी जगह जितेश शर्मा टीम की कप्तानी संभाल रहे थे.