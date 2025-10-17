Home > खेल > Viral Video: वापसी से पहले विराट का मस्ती भरा अंदाज़, कोहली का क्रिकेट फन मोड ऑन

Australia Tour 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले विराट कोहली कड़ी ट्रेनिंग के साथ-साथ मस्ती के मूड में दिखे. 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट रहे कोहली का यह अंदाज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

October 17, 2025

Virat Kohli Funny Moment: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज़ रविवार से शुरू हो रही है. 3 मैचों की इस वनडे सीरीज़ से रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने के अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया था, जहां भारत ने फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराकर खिताब जीता था. रोहित और विराट दोनों ने IPL के दौरान टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी.

विराट की मस्ती का वीडियो वायरल

भारतीय टीम वनडे सीरीज़ से पहले पर्थ में कड़ी ट्रेनिंग कर रही है. विराट कोहली भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. लेकिन विराट मस्ती में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. इस दौरान विराट मस्ती के मूड में नज़र आए. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में विराट अर्शदीप सिंह के साथ किसी की नकल करते नज़र आ रहे हैं. जब हेड कोच गौतम गंभीर और फील्डिंग कोच टी. दिलीप कुछ प्लान कर रहे थे, तब विराट उनके पीछे से मज़ाक करते नज़र आए.

अर्शदीप के साथ अक्षर पटेल भी नज़र आए, जो के एल राहुल को चिढ़ाते भी नज़र आए. विराट कोहली नए कप्तान शुभमन गिल के साथ भी मज़ाक करते नज़र आए. विराट ने टीम में शामिल किए गए युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के साथ भी मस्ती जारी रखी.

यहां देखें वीडियो



7 महीने बाद मैदान में वापसी के लिए तैयार

विराट कोहली IPL 2025 के बाद से मैदान से दूर हैं. RCB ने पहली बार IPL का खिताब जीता था. विराट ने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से योगदान दिया. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर रहे. 15 मैचों में उन्होंने लगभग 55 की औसत और 145 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए. इसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली जून के बाद पहली बार 19 अक्टूबर को मैदान पर नजर आएंगे.

