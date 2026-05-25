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भद्दे कमेंट्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग… कोहली फैंस की शर्मनाक हरकत! ट्रेविस हेड की वाइफ से बदतमीजी

Virat Kohli Fan: विराट कोहली के फैंस ने हैंडशेक विवाद में ट्रेविस हेड की वाइफ और परिवार को भी खींच लिया है. हेड की वाइफ ने बताया कि उस विवाद के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बदतमीजी का सामना करना पड़ रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 25, 2026 11:00:31 AM IST

कोहली फैंस ने ट्रेविस हेड की वाइफ से की ऑनलाइन बदतमीजी!
कोहली फैंस ने ट्रेविस हेड की वाइफ से की ऑनलाइन बदतमीजी!


Virat Kohli Fan: क्रिकेट के मैदान पर हुए विवाद कभी-कभी हद से आगे बढ़ जाते हैं. जब खिलाड़ियों के फैंस विवाद में शामिल हो जाते हैं, तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है. विराट कोहली बनाम ट्रेविस हेड के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है. दरअसल, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच विवाद हो गया था. दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई थी.

मैच खत्म होने के बाद भी विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्रेविस हेड को इग्नोर किया और उनसे हाथ नहीं मिलाया. इस घटना पर फैंस ने अलग-अलग राय रखी. कुछ लोगों ने कोहली के इस व्यवहार की आलोचना की, जबकि बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया. इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई, लेकिन अब विवाद हद से आगे बढ़ गया है. कोहली के कुछ फैंस ने ट्रेविस हेड की वाइफ को भी इस मामले में घसीट लिया है.

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हेड की वाइफ का बड़ा खुलासा

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head) की वाइफ जेसिका डेविस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जेसिका ने बताया कि ट्रेविस हेड और विराट कोहली के बीच कहासुनी होने के बाद फिर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. कोहली और ट्रेविस हेड के बीच हैंडशेक विवाद के बाद जेसिका को ऑनलाइन बदतमीजी का सामना करना पड़ा, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है. हेड की वाइफ जेसिका ने बताया कि हैदराबाद बनाम आरसीबी के मैच के बाद सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों और दोस्तों को हेट कमेंट्स और प्राइवेट मैसेज किए गए.

ये भी पढ़ें: न ऑक्शन, न कॉन्ट्रैक्ट… फिर भी IPL में एंट्री! ऐसे बनते हैं नेट बॉलर, जानें सारी डिटेल्स

2023 वर्ल्ड कप के बाद भी हुई थी ट्रोलिंग

ट्रेविस हेड की वाइफ जेसिका ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट ‘द एडवरटाइजर’ से बातचीत के दौरान बताया कि यह घटना उन्हें वनडे वर्ल्ड कप 2023 की याद दिलाती है. ऐसा लग रहा है कि वही सबकुछ दोबारा हो रहा है. जेसिका ने कहा, ‘जब मैं सोकर उठी तो मेरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था… हम ठीक हैं लेकिन वे मेरे दोस्तों और परिवार पर निशाना साध रहे हैं.’ उन्होंने बताया कि जब साल 2023 वनडे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, तब भी उन्हें इसी तरह की भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच मैच खेला गया था. इस मैच में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई थी. रिपोर्ट्स की मानें, तो ट्रेविस हेड ने कोहली को आक्रामक शॉट खेलने के लिए कहा था. इसके जवाब में कोहली ने कहा कि वे खुद आकर गेंदबाजी करें. इसके कुछ देर बाद विराट कोहली आउट हो गए. इस पर हेड ने कहा कि उनकी गेंदबाजी से पहले ही कोहली आउट हो गए. शायद यह जवाब कोहली को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उनके बीच विवाद शुरू हुआ. फिर मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो कोहली ने ट्रेविस हेड को इग्नोर कर दिया.

Tags: IPL 2026Travis Headvirat kohli
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